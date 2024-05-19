Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün gökyüzü oldukça sürprizli etkilere sahip. Güneş-Jüpiter kavuşumunun devam ettiği bugün yine hayattan beklentilerimizi gerçekleştirebilmek adına şansımızı büyütüyor. Diğer yandan Venüs ile Uranüs’ün kavuşum yapması sevgi ve değer konusundaki ani değişimlere neden olabilir bugün beklenmedik ilişkilerin başlaması, beklenmedik kazanç veya kayıplar yaşanabilir. Merkür ile Plüton arasındaki olumsuz açı iletişim ve insan ilişkilerinde manipülasyonların gerçekleşebileceğini gösteriyor. Ancak ayın terazi burcundaki olması yine de güçlü ilişkiler açısından bir sorun teşkil etmiyor.