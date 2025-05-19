Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2025)

Kova: Bugün tüm odağın ilişkilerde. İster romantik bir partnerin olsun ister iş birliklerin, karşılıklı etkileşimlerin derinleştiği bir gün olacak. Bir ilişkide dengeyi sağlamak ya da bir çatışmayı çözmek için diplomasi yeteneğin devreye girebilir. Partnerinle geleceğe dair planlar yapmak için uygun bir zaman. Eğer yalnızsan, bugün biriyle tanışma ya da ilginç bir sohbete girme ihtimalin yüksek. İkili ilişkilerde empati ve denge kurmak sana hem huzur hem tatmin sağlayacak. Unutma, her iki tarafın da sesi duyulmalı. Bugün uzlaşma senin için kilit bir kelime olabilir.