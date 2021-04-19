Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Nisan 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 19.04.2021 - 00:14

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 1

Merkür, Güneş’in tahtında.

Sabah saat 04.55'te Merkür, Güneş'in tahtında oturacak. Uyanık olanlar güzel dileklerde bulunsun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 2

Koç

Sevgili Koçlar, bugün gündeminiz kalabalık olacağa benziyor, ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir, aynı zamanda iş yeriniz ve finansal konularla ilgili gelişebilecek ani değişiklikler karşısında sakin olun.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 3

Boğa

Canım Boğalar, canınız bugün hiçbir şey yapmadan sosyalleşmek, eş dost ile çene çalmak isteyebilir, tembelliğe fazla kaçmayın ki kariyer konusunda önünüze çıkabilecek fırsatları kaçırmayın derim

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 4

İkizler

Ah ikizler canım ikizler, finansal konularla ilgili yeni atılımlar gerçekleştirecekseniz aman diyeyim iyice araştırın. Zaten çevreniz geniş, çal çeneyi de pek seversiniz hadi sarılın telefona!

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Sevgili Yengeçler, bugün odak noktanız kendiniz, yine bununla birlikte kariyer konusunda güzel gelişmeler var diyebiliriz, ancak konuşmalarınızda fevri davranmamaya dikkat edin. Seviyorum sizi.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 6

Aslan

Bugün biraz içinize mi kapanıksınız ne? Hadi toparlanın ve kendinizi bırakmayın, bugün gündeminizde çözülmesini beklediğiniz konularla ilgili gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 7

Başak

Sevgili Başaklar, bugün iş çalışma koşullarınız, çalışma arkadaşlarınız gündemde olacaktır, ancak otoritelerle yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Yine sosyal çevreniz ile keyifli bir iletişim içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 8

Terazi

Sevgili teraziler, ilişkinizle ilgili güzel gelişmelere açık bir gün olmakla birlikte, kariyerinizi ilgilendiren ve çalışma ortamınızla ilgili konularda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz, dikkat!

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 9

Akrep

Uzun süredir kendinizi sıkışmış hissettiğinizi biliyorum, artık o günler geride kaldı, hadi biraz sakinliğe ve eğlenceye yer açın hayatınızda, şanslı bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili Yaylar, bugün gündeminizde ortağınızın ya da eşinizin parasal konuları yer alabilir, alacak verecek konularına fazla kafa yorup işinizden gücünüzden kendinizi alıkoymayın. 

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Canım Oğlaklar, kendinizi bugün ikiye bölünmüş, bir eşinize bir ailenize yetişmeye çalışırken bulabilirsiniz, ama unutmayın ki eliniz çok güçlü, çünkü her zaman çözüm odaklısınız!

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 12

Kova

Oh oh haberler şahane anlaşılan, bugün özellikle iş kariyer konularında kendinize şans yaratabilirsiniz, umarım her şey istediğiniz gibi olur!

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2021) - 13

Balık

Sevgili Balıklar, havadaki aşk kokusunu siz de alıyor musunuz? Umarım alıyorsunuzdur. Bununla birlikte arkanızdan dönen minik dedikodular kulağınıza gelebilir çok da aldırmayın!

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