Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 00:19

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 1

Ay Yay burcunda ilerliyor. Aşırı iyimser bir ruh halinde olabilirsiniz. Daha çok görmek ve daha çok bilmek isteğiyle hareket edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 2

Koç

İlahi adalet kavramına daha sempatik olabilir, hukuki konulardaki olaylara daha yumuşak bakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 3

Boğa

Yersiz endişe ve kuruntuların etkisinde kalarak daha kuşkucu davranabilirsiniz. Olumsuz duygulara nötr kalmaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 4

İkizler

Kendinizi daha hoş ve çekici hissedebilirsiniz. Eşinizi veya partnerinizi anlamaya çalışırken tepkisel olmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Huzursuz hissedebilir, birtakım şeylere takıntılı olabilirsiniz. İşinize odaklanıp zihninizi boşaltmanız yararlı olabilir.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 6

Aslan

Yorucu hesaplardan sonra hedefinizi keyif almaya ve anın tadını çıkarmaya odaklayabilirsiniz. Coşkulu ve dolu dolu bir gün.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 7

Başak

Evde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek için uygun. Ev alım satımı gündeminizde olabilir. Dekorasyon yapabilir, değişikliğe gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 8

Terazi

Mantığınız geri planda kalabilir, adeta yüreğinizden konuşabilirsiniz. Fikirlerinizin hassasiyette erimesi mümkün.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 9

Akrep

Parasal konular ön planda yer alıyor. Fuzuli harcamalardan kaçınmalı ve duygu sömürülerinin farkına varmalısınız.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 10

Yay

İniş çıkışlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Kendiliğinden anlaşılsın dediğiniz konularda baskın taraf olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 11

Oğlak

İsteklerinizin peşinde koşmaktan ziyade yönetmen edasıyla geri çekilmek çok daha olumlu sonuçlar verebilir. Durup düşünmek daha net bakış açısı sağlar.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 12

Kova

Hakimi olduğunuz konularda konuşmalar yapabilir, öğütlerde bulunabilirsiniz. Bilgilerinizi paylaşmak için uygun bir gün.

Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022) - 13

Balık

İşinize ve mesleğinize tutkun bir şekilde çalışabilir, kariyere daha çok odaklanabilirsiniz. Mesai arkadaşlarınızla kuvvetli bağlar geliştirebilirsiniz.

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