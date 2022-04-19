Günlük burç yorumları (19 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 00:19
Ay Yay burcunda ilerliyor. Aşırı iyimser bir ruh halinde olabilirsiniz. Daha çok görmek ve daha çok bilmek isteğiyle hareket edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İlahi adalet kavramına daha sempatik olabilir, hukuki konulardaki olaylara daha yumuşak bakabilirsiniz.
Boğa
Yersiz endişe ve kuruntuların etkisinde kalarak daha kuşkucu davranabilirsiniz. Olumsuz duygulara nötr kalmaya çalışın derim.
İkizler
Kendinizi daha hoş ve çekici hissedebilirsiniz. Eşinizi veya partnerinizi anlamaya çalışırken tepkisel olmamanızda fayda var.
Yengeç
Huzursuz hissedebilir, birtakım şeylere takıntılı olabilirsiniz. İşinize odaklanıp zihninizi boşaltmanız yararlı olabilir.
Aslan
Yorucu hesaplardan sonra hedefinizi keyif almaya ve anın tadını çıkarmaya odaklayabilirsiniz. Coşkulu ve dolu dolu bir gün.
Başak
Evde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek için uygun. Ev alım satımı gündeminizde olabilir. Dekorasyon yapabilir, değişikliğe gidebilirsiniz.
Terazi
Mantığınız geri planda kalabilir, adeta yüreğinizden konuşabilirsiniz. Fikirlerinizin hassasiyette erimesi mümkün.
Akrep
Parasal konular ön planda yer alıyor. Fuzuli harcamalardan kaçınmalı ve duygu sömürülerinin farkına varmalısınız.
Yay
İniş çıkışlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Kendiliğinden anlaşılsın dediğiniz konularda baskın taraf olabilirsiniz.
Oğlak
İsteklerinizin peşinde koşmaktan ziyade yönetmen edasıyla geri çekilmek çok daha olumlu sonuçlar verebilir. Durup düşünmek daha net bakış açısı sağlar.
Kova
Hakimi olduğunuz konularda konuşmalar yapabilir, öğütlerde bulunabilirsiniz. Bilgilerinizi paylaşmak için uygun bir gün.
Balık
İşinize ve mesleğinize tutkun bir şekilde çalışabilir, kariyere daha çok odaklanabilirsiniz. Mesai arkadaşlarınızla kuvvetli bağlar geliştirebilirsiniz.