Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 09:19

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 1

Tuhaf etkiler hissedebilirsiniz

Kendinize tam da “Ben neredeyim, ne yapıyorum?” dediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Daha sakin kalın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 2

Koç

Duygusal gelgitler, bugün isyankâr bir tepkiye sizi götürebilir. İçinizi soğumaya bırakmak en iyisidir. Birilerine ültimatom vermeyin derim.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 3

Boğa

Bugün sadece yapmakta rahat olduğun şeyi yap. Eklenen yükler, hayatınızı değiştirebilecek bir şeyi kaçırmanıza neden olmasın.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bekarsanız yeni insanlarla tanışmak için özel planlar yapın. Öyle durduk yerde kimse kimseyi bulmuyor değil mi? Bu konuda çalışın biraz.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Şikayetler ve eleştirilerle birlikte zorluklarla karşılaşacaksınız ama bu sizi ilerlemekten alıkoymamalı. Daha dikkatli olun bugün.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 6

Aslan

Bugün yapacak çok işiniz varken yavaşlamayın. Şimdi duygusallığın veya duyguların yolunuza çıkmasına izin vermenin zamanı değil.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 7

Başak

Duygularınız konusunda açık ve netseniz çok şey başarabilir, karşınızdaki insanla ilerleme kaydedebilirsiniz bugün. Olaylara daha olumlu yerden bakın.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 8

Terazi

Tanımadıklarınıza iletişim konusunda isteksiz olabilirsiniz ama başarınız için bu gerekli olabilir. Oysa bugün planlarınıza bazı ilginç katkılar almanız da olası.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 9

Akrep

Tam potansiyelinize uygun bir beceri veya yeteneğinizi geliştirin. Ve tabii kendinize severek yapabileceğiniz işlere zaman ayırın.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 10

Yay

Birini bir şeyleri senin istediğin gibi yapması için zorlamaya çalışırsan, bugün ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince sakin olmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Gücünüz ve öngörünüz, başkalarının hayatınızda nerede durduklarını bugün fazlasıyla ortaya koyabilir. Bundan çok da mutlu olmayacaklar çıkabilir karşınıza.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 12

Kova

Kaçınılmaz olanı kabul edin. İlerlemek istiyorsanız, uzlaşmanız ve çevrenizdeki duruma uyum sağlamanız gerekir bugün.

Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022) - 13

Balık

Önerileri ele almak, başkalarına olan bağınızı ve samimi ilginizi gösterecektir. En sevdiğiniz kişi veya kişiler için mesela keyifli bir akşam planlayın.

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