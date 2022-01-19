Günlük burç yorumları (19 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 09:19
Tuhaf etkiler hissedebilirsiniz
Kendinize tam da “Ben neredeyim, ne yapıyorum?” dediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Daha sakin kalın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Duygusal gelgitler, bugün isyankâr bir tepkiye sizi götürebilir. İçinizi soğumaya bırakmak en iyisidir. Birilerine ültimatom vermeyin derim.
Boğa
Bugün sadece yapmakta rahat olduğun şeyi yap. Eklenen yükler, hayatınızı değiştirebilecek bir şeyi kaçırmanıza neden olmasın.
İkizler
Bekarsanız yeni insanlarla tanışmak için özel planlar yapın. Öyle durduk yerde kimse kimseyi bulmuyor değil mi? Bu konuda çalışın biraz.
Yengeç
Şikayetler ve eleştirilerle birlikte zorluklarla karşılaşacaksınız ama bu sizi ilerlemekten alıkoymamalı. Daha dikkatli olun bugün.
Aslan
Bugün yapacak çok işiniz varken yavaşlamayın. Şimdi duygusallığın veya duyguların yolunuza çıkmasına izin vermenin zamanı değil.
Başak
Duygularınız konusunda açık ve netseniz çok şey başarabilir, karşınızdaki insanla ilerleme kaydedebilirsiniz bugün. Olaylara daha olumlu yerden bakın.
Terazi
Tanımadıklarınıza iletişim konusunda isteksiz olabilirsiniz ama başarınız için bu gerekli olabilir. Oysa bugün planlarınıza bazı ilginç katkılar almanız da olası.
Akrep
Tam potansiyelinize uygun bir beceri veya yeteneğinizi geliştirin. Ve tabii kendinize severek yapabileceğiniz işlere zaman ayırın.
Yay
Birini bir şeyleri senin istediğin gibi yapması için zorlamaya çalışırsan, bugün ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince sakin olmakta fayda var.
Oğlak
Gücünüz ve öngörünüz, başkalarının hayatınızda nerede durduklarını bugün fazlasıyla ortaya koyabilir. Bundan çok da mutlu olmayacaklar çıkabilir karşınıza.
Kova
Kaçınılmaz olanı kabul edin. İlerlemek istiyorsanız, uzlaşmanız ve çevrenizdeki duruma uyum sağlamanız gerekir bugün.
Balık
Önerileri ele almak, başkalarına olan bağınızı ve samimi ilginizi gösterecektir. En sevdiğiniz kişi veya kişiler için mesela keyifli bir akşam planlayın.