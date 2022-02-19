Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 19 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 19.02.2022 - 05:27

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 1

Ay transitine Terazi burcunda devam ediyor. Estetik ve güzellik odaklı girişimler içinde olabilirsiniz. Ruhunuzda canlılık ve neşeyi hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 2

Koç

Anlaşma taraftarı, uzlaşıcı yaklaşımlar sergilemek bugün yanınıza kâr bırakabilir. Hep dediğim dedik nereye kadar sonuçta.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 3

Boğa

Azimli çalışmalarınız ile takdire şayanlığınız kariyerinize yansıyor. Kafasına koyduğunuzu yapan tavrınızın olumlu yanlarını görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 4

İkizler

Hayal gücünüzü bugün dışa vurabilir, istediğiniz her alanda tam da kendi çizginizi yansıtabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Arada kalmış hissedebilirsiniz. Başka açılardan bakmayı ve görmeyi deneyin. Sizin baktığınız yerden belki sadece o kadar görünüyordur.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 6

Aslan

Kafası karışmış ve ne yapacağınızı şaşırmış olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan tavsiye almak fikir oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 7

Başak

Evinize, en çok da kendinize harcamalar yapabilirsiniz. Sıkı çalışmanın ödülü diyorum sizin için.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 8

Terazi

Denge kuran, anlamaya çalışan tarafın siz olduğunu düşünebilirsiniz. Yeterince anlaşılır olabilmek için çabalarken tersi söz konusu olabilir. Bırakın anlamak isteyen anlasın.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 9

Akrep

İçe dönüş yaşayabilirsiniz, kendinizi daha iyi anlayabilir ve böylece daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kendi kendinizi üzmeyin ama, sadece anlamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 10

Yay

Adaletiniz ve karar vermedeki yüksek muhakemeniz arkadaşlarınız tarafından önemseniyor. Yargılayıcı olmamanın yararlarını iyi biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Üstesinden gelebildiğiniz olayların tadını çıkarın. Çalışkanlığınız takdire şayan aynen devam.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 12

Kova

Yazı yazmak bugün sizin için apayrı bir uğraşı olabilir. İlhamınız yabancıların ve tanımadığınız kültürlerin ilgisini çekebilir.

Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022) - 13

Balık

Aklınıza gelen başınıza gelebilir. Düşüncelerinizi bastırmadan anı yaşamaya çalışın. Sezgilerinizi dinleyerek onlara hükmedebilirsiniz.

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