Günlük burç yorumları (19 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 19.02.2022 - 05:27
Ay transitine Terazi burcunda devam ediyor. Estetik ve güzellik odaklı girişimler içinde olabilirsiniz. Ruhunuzda canlılık ve neşeyi hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Anlaşma taraftarı, uzlaşıcı yaklaşımlar sergilemek bugün yanınıza kâr bırakabilir. Hep dediğim dedik nereye kadar sonuçta.
Boğa
Azimli çalışmalarınız ile takdire şayanlığınız kariyerinize yansıyor. Kafasına koyduğunuzu yapan tavrınızın olumlu yanlarını görebilirsiniz.
İkizler
Hayal gücünüzü bugün dışa vurabilir, istediğiniz her alanda tam da kendi çizginizi yansıtabilirsiniz.
Yengeç
Arada kalmış hissedebilirsiniz. Başka açılardan bakmayı ve görmeyi deneyin. Sizin baktığınız yerden belki sadece o kadar görünüyordur.
Aslan
Kafası karışmış ve ne yapacağınızı şaşırmış olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan tavsiye almak fikir oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Başak
Evinize, en çok da kendinize harcamalar yapabilirsiniz. Sıkı çalışmanın ödülü diyorum sizin için.
Terazi
Denge kuran, anlamaya çalışan tarafın siz olduğunu düşünebilirsiniz. Yeterince anlaşılır olabilmek için çabalarken tersi söz konusu olabilir. Bırakın anlamak isteyen anlasın.
Akrep
İçe dönüş yaşayabilirsiniz, kendinizi daha iyi anlayabilir ve böylece daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kendi kendinizi üzmeyin ama, sadece anlamaya çalışın.
Yay
Adaletiniz ve karar vermedeki yüksek muhakemeniz arkadaşlarınız tarafından önemseniyor. Yargılayıcı olmamanın yararlarını iyi biliyorsunuz.
Oğlak
Üstesinden gelebildiğiniz olayların tadını çıkarın. Çalışkanlığınız takdire şayan aynen devam.
Kova
Yazı yazmak bugün sizin için apayrı bir uğraşı olabilir. İlhamınız yabancıların ve tanımadığınız kültürlerin ilgisini çekebilir.
Balık
Aklınıza gelen başınıza gelebilir. Düşüncelerinizi bastırmadan anı yaşamaya çalışın. Sezgilerinizi dinleyerek onlara hükmedebilirsiniz.