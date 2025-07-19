Günlük burç yorumları (19 Temmuz 2025)

Başak

Bugün biraz geri planda kalmak isteyebilirsin. Sessizlik senin için kaçış değil, bir hazırlık dönemi gibi. Düşüncelerini toparlamak, iç sesini dinlemek istiyorsun. Özellikle zihinsel ya da duygusal yorgunluk yaşadıysan, bu sessizlik sana iyi gelecek. İş yerinden uzak olsan bile, aklın orada olabilir. Aşk hayatında ise içe dönüklüğün partner tarafından yanlış anlaşılabilir. Duygularını bastırmadan, nazikçe ifade etmen gerekiyor. Yalnızsan, seni anlayacak biriyle yavaş yavaş bir şeyler başlama ihtimali var. Bugün sade ve dingin bir ruh hâli, içsel gücünü yeniden inşa etmene yardımcı olacak.