Günlük burç yorumları (19 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün seni harekete geçiren şey, içindeki bastırılmış duygular olabilir. Uzun zamandır sustuğun konularda konuşmak isteyebilirsin. Özellikle aile bireyleriyle yaşanmış bir kırgınlık varsa, bugün yüzleşme ve arınma zamanı. İş hayatında ise ertelediğin bir iş önüne gelebilir; hazırlıksız yakalanmak istemiyorsan sabah saatlerini iyi değerlendir. Aşk hayatında dürtülerin öne çıkabilir, fevri davranmaktan kaçınmalısın. Yalnızsan, içsel bir yüzleşme sonrası yeni bir sayfa açma kararı alabilirsin. Bugün duygusal yoğunluk yüksek olacak; ama bu yoğunluk seni daha net ve kararlı biri hâline getirecek.