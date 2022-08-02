Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 00:07
Ay, Terazi burcuna geçti. Bulunduğunuz çevre ve ortamları her anlamda güzelleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Öne çıktığınız alanlarda kendinizi daha çok göstermek ve etrafınıza daha görünür olmak isteyebilirsiniz.
Boğa
Günlük hayatın güven veren rutinlerinden uzaklaşıp iş arkadaşlarınızla keyif alacağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.
İkizler
Kişisel sınırlarınızı genişletebilir, manevi fedakarlıklarda bulunabilirsiniz.
Yengeç
Aile hayatına yumuşak, ılımlı gelişmeler söz konusu. Uzlaşma gerektiren konular olumlu sonuçlanabilir.
Aslan
Yeni fikirlerinizi hayata geçirmek yahut geliştirmek için etrafınızla paylaşabilirsiniz.
Başak
Muhasebe ve finansal konular gündeminizde olabilir, hesap kitap yapmakla meşgul olabilirsiniz.
Terazi
Uyumlu ve edilgen hissedebilirsiniz ancak kendi fikir ve arzularınızı da paylaşmanızda fayda var.
Akrep
İhtiyacınız olan anlaşılma hissini kendi kendinize karşılamaya çalışabilirsiniz, kabuğunuza çekilme arzusu yoğun olabilir.
Yay
Sosyal ortamlarda bulunmak, sosyal aktivitelerde boy göstermek için harika bir gün. Sevdiklerinizle değerlendirebilirsiniz.
Oğlak
Zekanızı, bilgi ve tecrübelerinizi göstereceğiniz fırsatlar söz konusu olabilir, çekinmemenizi tavsiye ederim.
Kova
Hukuksal eylem gerektiren durumlarda şanslı olabilirsiniz, resmi dairelerde vakit geçirebilirsiniz.
Balık
Eşinizin finansal kaynakları, ortaklı kazançlarınız gündemde olabilir. Bu konuda önce dinlemenizi tavsiye ederim.