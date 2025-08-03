Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün, günlük temponuzda bazı ani değişiklikler olabilir. Planlarınızın dışına çıkmanız gerekebilir ve bu, sabrınızı test edebilir. Özellikle iş yerinde üstlerinizin beklentileri artabilir, bu da sizin liderlik gücünüzü ortaya koymanız için fırsat yaratır. Ancak fevri tepkilerden kaçınmalı, stratejik düşünmeye çalışmalısınız. Aşk hayatınızda ise uzun süredir dile getirmediğiniz bir duyguyu paylaşmak için uygun bir atmosfer olabilir. Karşılık bulmanız olası. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün; özellikle boyun ve omuz bölgelerinde gerilim hissedebilirsiniz. Rahatlatıcı egzersizler ya da kısa yürüyüşler iyi gelecektir.