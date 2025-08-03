Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2025)

İkizler

Ailevi konular bugün gündeminizde olabilir. Evle ilgili bir karar almanız ya da bir yakınınızla derin bir sohbet yapmanız söz konusu. Bu konuşmalar geçmişte kalan konuları da gündeme getirebilir. Duygusal olarak hassas hissedebilirsiniz ama kendinizi ifade edebildiğiniz sürece her şey daha net hale gelecektir. İş hayatında ise konsantrasyon sorunu yaşayabilirsiniz; önemli kararları başka bir güne ertelemeniz iyi olur. Ayrıca, uzun zamandır konuşulmayan bir arkadaşlık bağının yeniden canlanma ihtimali de yüksek. Kalbinizin sesine kulak verirken mantığınızı da arkanızda bırakmayın.