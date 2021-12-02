Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 00:03
Ay, Uranüs’e karşı duruyor.
Duygusal anlamda gelgitler yaşamamız olası. Ani beklenmedik olaylara açık bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bir bütçe belirleyin ve ona bağlı kalın. Becerilerinize yatırım yapmak yapabileceğiniz en iyi şeydir.
Boğa
Bugün çözüm bulmak adına muhatap olduğunuz kişileri dinlemek zorunda kalabilirsiniz. Açık bir kalp ve zihinde kaldığınıza emin olun.
İkizler
Aynı anda hem yaratıcı hem de disiplinli olabilirsiniz. Başkalarının ne yaptığı veya söylediği hakkında endişelenmeyin. Hadi çalışın!
Yengeç
Bir ilişkide de olsanız, bekar da olsanız aşk bugün tatlı tuzaklar kurabilir size. Bu konuda değişimi kabul ederseniz, tuzaklar şansa da dönüşebilir.
Aslan
Özel hayatınızdan biri hala kızgın olabilir size. Yeniden bağlanmak ve değişiklik yapmak için ne yapmanız gerektiğini düşünün.
Başak
Özellikle bugün angaryaları şöyle bir listeleyin kollarınızı sıvayıp bir güzel hareket alın. Tembellik gününde değilsiniz. Hadi ama!
Terazi
Stratejinizi yeniden düşünmenin ve geçmişte neyi yanlış yapmış olabileceğinizi anlamanın zamanı geldi.
Akrep
Hem kişisel hem de maddi olarak var olanı bugün büyütmek için daha fazla zaman harcamalısınız. Zararın neresinden dönülürse kardır.
Yay
Öfkenizin sizi ele geçirmesine izin vermek, meselelere yardımcı olmaz.
Oğlak
Yeni yılda ilerlemek için işe, paraya ve kendinizi konumlandırmaya odaklanın şimdiden. Yani bugün iş başa düştü diyebiliriz.
Kova
Bugün geçmişinizden birine karşı hala hisleriniz olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat kendinizi geliştirmeye daha fazla konsantre olun. Aşk, meşk karın doyurmuyor.
Balık
Başarmak için çok uğraştığınız şeyi ne kadar çabuk bitirirseniz sizin için o kadar hayırlı. Tembelliğin kollarına bırakmayın kendinizi.