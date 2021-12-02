Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 1

Ay, Uranüs’e karşı duruyor.

Duygusal anlamda gelgitler yaşamamız olası. Ani beklenmedik olaylara açık bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 2

Koç

Bir bütçe belirleyin ve ona bağlı kalın. Becerilerinize yatırım yapmak yapabileceğiniz en iyi şeydir.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 3

Boğa

Bugün çözüm bulmak adına muhatap olduğunuz kişileri dinlemek zorunda kalabilirsiniz. Açık bir kalp ve zihinde kaldığınıza emin olun.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 4

İkizler

Aynı anda hem yaratıcı hem de disiplinli olabilirsiniz. Başkalarının ne yaptığı veya söylediği hakkında endişelenmeyin. Hadi çalışın!

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Bir ilişkide de olsanız, bekar da olsanız aşk bugün tatlı tuzaklar kurabilir size. Bu konuda değişimi kabul ederseniz, tuzaklar şansa da dönüşebilir.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 6

Aslan

Özel hayatınızdan biri hala kızgın olabilir size. Yeniden bağlanmak ve değişiklik yapmak için ne yapmanız gerektiğini düşünün.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 7

Başak

Özellikle bugün angaryaları şöyle bir listeleyin kollarınızı sıvayıp bir güzel hareket alın. Tembellik gününde değilsiniz. Hadi ama!

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 8

Terazi

Stratejinizi yeniden düşünmenin ve geçmişte neyi yanlış yapmış olabileceğinizi anlamanın zamanı geldi.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 9

Akrep

Hem kişisel hem de maddi olarak var olanı bugün büyütmek için daha fazla zaman harcamalısınız. Zararın neresinden dönülürse kardır.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 10

Yay

Öfkenizin sizi ele geçirmesine izin vermek, meselelere yardımcı olmaz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Yeni yılda ilerlemek için işe, paraya ve kendinizi konumlandırmaya odaklanın şimdiden.  Yani bugün iş başa düştü diyebiliriz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 12

Kova

Bugün geçmişinizden birine karşı hala hisleriniz olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat kendinizi geliştirmeye daha fazla konsantre olun. Aşk, meşk karın doyurmuyor.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2021) - 13

Balık

Başarmak için çok uğraştığınız şeyi ne kadar çabuk bitirirseniz sizin için o kadar hayırlı. Tembelliğin kollarına bırakmayın kendinizi.

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