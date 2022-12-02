Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022)

Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burcunu 2 Aralık 2022'de neler bekliyor? NTV Astroloji yazarı Murat İpek, günlük burç yorumlarını yazdı...

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 1

Ay, Koç burcuna geçiş yaptı. Hızlı hareket etmek ve hızlı kararlar almak için istekli olabilirsiniz, görünmez kazalara dikkat etmenizde yarar var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Kişisel hedeflerinize yönelik birtakım dinamik başlangıçlar yapmaya istekli olabilirsiniz. Yeniliğe güdülenerek farklı olanın peşinden gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Her an çalışma ve aktif olma ihtiyacı duyabilirsiniz, ani kararlar alıp değişikliklerde bulunmak için hevesli olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Sosyal gruplarda ve arkadaş ortamında risk almaya ve çatışmaya girmeye istekliliğiniz artabilir. Çalışmak ve iş başlatmak için oldukça uygun.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Girişimcilik fikrinin tohumları atılabilir, yetkin olduğunuz alanlarda öncülük edeceğiniz çalışmalarda bulunabilirsiniz. Uzlaşmacı tavrı sürdürmek için efor sarf etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Yabancı kültürler ve farklı ülkeler gündeminizde yer alabilir. Anne veya aile büyüğü kadın figürler tarafından desteklenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Ani gelişen durumlar sonucunda finansal dengelerinizde dalgalanmalar olabilir, şanslı etkileşimlerle sevindirici sonuç elde etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Ev ve aile yaşamında sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Ortaklık ve işbirliği yapma konusunda şanslı fırsatlar ayağınıza gelebilir.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 9

AKREP

İş ortamında etkiye açık hissedebilirsiniz. Titizlendiğiniz konularda ne kadar başarılı olduğunuzu görme imkanı elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 10

YAY

Başladığınız işleri bitirmekten ziyade farklı işleri yoluna koymaktan keyif alabilirsiniz. Yeni maceraların kapısını aralamak için hevesli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Bağımsızlığınız önem kazanabilir, kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız bir hayatla meşgul olabilirsiniz. Aile yaşamında birtakım değişimler yapabilirsiniz,

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 12

KOVA

Bilgiyle uğraşmaktan keyif alabilirsiniz, sürekli meşgul görünmeyi tercih ederek içsel muhakemeler ve düşüncelerle iç içe olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022) - 13

BALIK 

Beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Büyük ölçüde şanslı görünen ancak arkasında emek olan işlerden yana yüzünüz gülüyor.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER