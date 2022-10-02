Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 1

Ay, Oğlak burcunda. Kariyer ve mesleki konular gündemde olabilir, daha iyi bir amaç uğruna çalışmaya odaklanabilirsiniz.  

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)     

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Görev odaklı olabilirsiniz. Bu doğrultuda sıkı çalışmak ve üretmek için istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Kültürel gezi ve seyahatler söz konusu olabilir, katılmak istediğiniz eğitimlerle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Finansal anlamda kendinizi garantiye almak isteyebilir, çeşitli yatırım araçlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Ortaklık kurmaya ve imzalı taahhütlerde bulunmaya istekli olabilirsiniz. Birlik içinde çalışmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Yoğun iş temposuna kapılabilir, çalışma ve başarma arzusuyla hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Romantik ilişkilerde doyurucu vakit geçirebilirsiniz. Finansal spekülasyonlar ve kazançlar ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Ev işleri, tamirat ve bakım gibi işlerle meşgul olabilir, evinizle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 9

AKREP

Düşünme süreçlerinizi etkileyen geriye dönüşler söz konusu. Geçmiş tecrübeler perspektifinden bugüne bakarak değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 10

YAY

Duygusal güvenlik öncelikli hedefiniz olabilir, kendinizi rahat ve refah hissettirecek harcamalarda bulunabilirsiniz

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Bakış açınızı geliştirebileceğiniz olaylara tanıklık edebilir, birebir deneyimler doğrultusunda değişim ve dönüşüm söz konusu.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 12

KOVA

Duygularınızı saklama eğiliminde olabilirsiniz. Sarf edilen sözleri ve gösterilen davranışları kişisel algılamamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (2 Ekim 2022) - 13

BALIK

İdealleriniz doğrultusunda ilerlerken başkalarından alacağınız eleştirilerin yapıcı olanlarına kulak asmanızda fayda var. Kendi bildiğinizi okumaya devam edebilirsiniz.

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