Günlük burç yorumları (2 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjinizi odaklamakta zorluk çekebilirsiniz çünkü birden fazla konu dikkatinizi çekiyor olacak. Aşk hayatında partnerinizin ihtiyaçlarını ikinci plana atmak ilişkiyi zedeleyebilir; empati ve anlayış ön planda olmalı. İş yaşamında fikirleriniz heyecan verici olsa da somut adımlara dökmekte gecikmemelisiniz. Özellikle yeni başlayan projeler, disiplin gerektirecek. Maddi anlamda ise riskli yatırımlardan uzak durmanız gereken bir gün. Sizi kısa vadede cezbeden teklifler uzun vadede yorucu sonuçlar doğurabilir.