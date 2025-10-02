Günlük burç yorumları (2 Ekim 2025)

Balık: Bugün duygusal olarak daha içe kapanık olabilir, huzuru kendi alanınızda arayabilirsiniz. Aşk hayatında geçmişten gelen duygular sizi yeniden etkisi altına alabilir. Eski bir ilişkinin izleriyle yüzleşmek, sizi duygusal olarak hafifletebilir. İş yaşamında evden çalışma, içe dönük projeler ya da arka planda yürütülen işler öne çıkabilir. Maddi anlamda ailevi destekler ya da evle ilgili masraflar gündeme gelebilir.