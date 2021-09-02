Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

02.09.2021 - 00:04

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 1

Fazla idealist davranılabilir

Gereksiz atılımlarda bulunulup olmadık yaralar açabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 2

Koç

Ailenizle gergin konuşmalar atışmalar söz konusu olabilir. En iyisi hiç muhatap olmamak. Durduk yerde can sıkıntısı yaşamanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 3

Boğa

Genel tutum ve davranışınızda bazı dengesizlikler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Olabildiğince akılcı ve dingin kararlar vermeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 4

İkizler

Para konuşurken bugün dikkatli olmanız gereken bir gün. Yanlış anlaşılmanız çok mümkün. Hele yakın çevrenizle konuşacaksanız iki kere daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Bugün mümkünse kendinizle ilgili kararlar almamaya gayret edin. Alacağınız kararlarda sonuca ulaşamayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 6

Aslan

Rüyalarınıza ve hissettiklerinize bugün gerçekten dikkat edin. Çünkü  medyum yanınız size gaipten haberler verecek olabilir. Korkutmayın çevrenizi.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 7

Başak

Sosyal çevrenizde ne olduğunu anlayamadığınız bazı münasebetsiz laflar kulağınıza çarpabilir. Kesinlikle bu konuşmalara müdahil olmayın derim.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün patron ya da iş yaptığınız insanlarla hem tatlı hem de keyifsiz gelişmeleri iç içe yaşamanız pek mümkün. O nedenle koy verin gitsin tepkilerinizi.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 9

Akrep

Sağlık konusunda kesinlikle dikkatli olmanız gereken bir gün. Hem kendinize hem de çevrenize aman pek hayırlı iş yapayım derken zarar verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 10

Yay

Aşk konusunda şifalanalım derken ortalık birbirine girebilir. O nedenle kriz yönetebilir bir psikolojiniz varsa aşk konusunda hareket alın derim.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Evlilik konusunda bugün hareket alacaksanız kesinlikle daha dikkatli davranmanız gerekecek. Hele arabulucu pozisyonuna düşmemeye gayret edin.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 12

Kova

Sağlık konusunda özellikle kaslar ve boyun, sırt bölgesine dikkat etmeniz gerekebilir. Spor yaparken kafanıza göre hareketler yapmayın derim.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021) - 13

Balık

Çocuklarınız varsa bugün onlara zaman ayırmanızda fayda var. Çocuklarınız yoksa bugün sizden yaşça küçük olanların işlerine pek karışmayın derim.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER