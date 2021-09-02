Günlük burç yorumları (2 Eylül 2021)

02.09.2021 - 00:04
Fazla idealist davranılabilir
Gereksiz atılımlarda bulunulup olmadık yaralar açabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ailenizle gergin konuşmalar atışmalar söz konusu olabilir. En iyisi hiç muhatap olmamak. Durduk yerde can sıkıntısı yaşamanız söz konusu olabilir.
Boğa
Genel tutum ve davranışınızda bazı dengesizlikler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Olabildiğince akılcı ve dingin kararlar vermeye gayret edin.
İkizler
Para konuşurken bugün dikkatli olmanız gereken bir gün. Yanlış anlaşılmanız çok mümkün. Hele yakın çevrenizle konuşacaksanız iki kere daha dikkat edin.
Yengeç
Bugün mümkünse kendinizle ilgili kararlar almamaya gayret edin. Alacağınız kararlarda sonuca ulaşamayabilirsiniz.
Aslan
Rüyalarınıza ve hissettiklerinize bugün gerçekten dikkat edin. Çünkü medyum yanınız size gaipten haberler verecek olabilir. Korkutmayın çevrenizi.
Başak
Sosyal çevrenizde ne olduğunu anlayamadığınız bazı münasebetsiz laflar kulağınıza çarpabilir. Kesinlikle bu konuşmalara müdahil olmayın derim.
Terazi
Bugün patron ya da iş yaptığınız insanlarla hem tatlı hem de keyifsiz gelişmeleri iç içe yaşamanız pek mümkün. O nedenle koy verin gitsin tepkilerinizi.
Akrep
Sağlık konusunda kesinlikle dikkatli olmanız gereken bir gün. Hem kendinize hem de çevrenize aman pek hayırlı iş yapayım derken zarar verebilirsiniz.
Yay
Aşk konusunda şifalanalım derken ortalık birbirine girebilir. O nedenle kriz yönetebilir bir psikolojiniz varsa aşk konusunda hareket alın derim.
Oğlak
Evlilik konusunda bugün hareket alacaksanız kesinlikle daha dikkatli davranmanız gerekecek. Hele arabulucu pozisyonuna düşmemeye gayret edin.
Kova
Sağlık konusunda özellikle kaslar ve boyun, sırt bölgesine dikkat etmeniz gerekebilir. Spor yaparken kafanıza göre hareketler yapmayın derim.
Balık
Çocuklarınız varsa bugün onlara zaman ayırmanızda fayda var. Çocuklarınız yoksa bugün sizden yaşça küçük olanların işlerine pek karışmayın derim.