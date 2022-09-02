Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 00:20

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 1

Ay, Akrep burcuna geçti. Duygu ve düşüncelerin derinliğinde takılı kalmak yerine devamlılığı sağlayan unsurlara özen gösterebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Geçmişe dönük muhasebe ve muhakemeler gündeminizde olabilir. Finansal kaynaklarınızı paylaştığınız insanlarla görüşmeler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Derinlerde hissettiğiniz duyguları paylaşmak eş ve partnerinizle aranızdaki bağı yükselten bir nitelik taşıyabilir.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Çok düşünmek, her ihtimali hesaplamaya çalışmak gün içinde faturasını sağlığınıza kesebilir dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Eskiye dair hatırlatmalar ve güvende hissettiren anılar dikkatinizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Aile yaşantınızı etkileyen kriz ve kaoslar söz konusu olabilir. Eski defterlerin açılması olası.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

İletişimde yoğun bir derinlik arayışı olabilir, çevrenizi genişletmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Ticari girişimler söz konusu olabilir, kendi gelirlerinizi arttırma konusunda sınır tanımayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 9

AKREP

Oldukça enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz, arzularınızı dile getirme ve gerçekleştirme konusunda başarılı olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 10

YAY

Güç ve hırsa dair ihtiraslı olabilirsiniz. Kendinizi gerçekleştirmek ve hayallerinize ulaşmak için tıkır tıkır plan yapmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Yardımınıza ihtiyaç duyan insanlarl tesadüfi karşılaşmalar yaşanabilir, pek çok insanla etkileşime geçebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 12

KOVA

Kariyer basamaklarını bir bir tırmanmak söz konusu. Hedefleriniz doğrultusunda otorite figürlerinizin desteğini alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022) - 13

BALIK

Uzak ülkeler ve uluslar arası ilişkiler gündemde olabilir. Yabancılarla etkileşiminizde artış olması mümkün.

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