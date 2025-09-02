Günlük burç yorumları (2 Eylül 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Eylül 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün içsel huzuru dış başarıdan daha çok önemsiyorsunuz. Sürekli koşmak yerine, biraz durup hayatınızın anlamına odaklanmak isteyebilirsiniz. Özellikle iş yerinde yoğun temponun sizi yorduğunu fark edebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise kırılganlık yüksek; yanlış anlaşılmalar büyümeden çözülmeli. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına kulak verin. Maddi konularda beklenmeyen bir ödeme çıkabilir, dikkatli harcama yapılmalı.