Günlük burç yorumları (2 Eylül 2025)

Boğa: Bugün hedeflerinize dair kararlılığınız sizi başarıya götürüyor. Uzun süredir planladığınız bir proje ya da girişim için uygun zemini bulabilirsiniz. Ancak detaylara dikkat etmek önemli. Aşk hayatında ise tutkulu ve kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Partnerinizin beklentilerine karşılık vermek ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Yalnız Boğalar için geçmişten gelen biri tekrar kapınızı çalabilir. Maddi olarak ise sağlam adımlar atmaya devam etmelisiniz.