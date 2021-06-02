Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 2 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

02.06.2021 - 06:34

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 1

Venüs Yengeç burcuna giriyor

Aşk, para ve ilişkilerimizde çok daha anaç tavırlarda olacağız. Evinizi güzelleştirmek için iyi zaman.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 2

Koç

Kendinizi daha sessiz ve “Kimse bana elleşmesin.” Psikolojisinde hissetmeniz çok olası o nedenle mümkün olduğunca işinize bakın derim.

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Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 3

Boğa

Sosyalliğe açık bir gün, ama ilişkilere dikkat edin. Şaka yollu imalardan, boş laflardan kaçının, yanlış anlamalar bugün  başınıza iş açabilir.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 4

İkizler

İş, güç, çalışma ve planlama için iyi bir gün. Para konularından uzak durup, önünüzdeki işleri bitirmeye bakarsanız bugün hiçte fena bir gün değil.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Öğrenci yengeçleri zorlayacak bir gün olabilir. Hangi konu olursa olsun dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Daha özenli olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 6

Aslan

Resmi işlerinizi halletmek için iyi bir gün olabilir. Özellikle büyük kurum kuruluşlarda maddi konularda bir işiniz varsa halletmeye bakın derim.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 7

Başak

Mahkeme ile ilgili bir durumunuz varsa bugün bunu halletmek için ideal bir gün diyebiliriz. Ama kafa karışıklığı da söz konusu olabilir. Temkinli olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 8

Terazi

Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. O nedenle daha temkinli ve kesinlikle ihmalkâr olmayın derim. Sindirim sistemine dikkat!

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 9

Akrep

Aşk, ilişki konusunda yüzünüz gülmeye başlayabilir bugün. O nedenle iletişime, kendinizi açın bugün. Ama boş laflara da kanmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 10

Yay

Eviniz için kolları sıvayabilirsiniz ama ustanızla veya size yardım edecek olan kişiye derdinizi tam olarak anlatın ve iş bitimi için garanti almaya bakın.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Egonuzu bugün evde bırakın ve çevrenizle daha olumlu bir kontak kurmaya gayret edin derim. İş konusunda daha mesafeli davranmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün para konusunda onun bunun lafına kanarak hareket etmemenizde fayda var. Yanılabilirsiniz, yanıltabilirsiniz. O nedenle harcamalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021 - 13

Balık

Çevrenizde sağlam bir dedikodu furyası olabilir. Laf taşımadığınız sürece dinlemenizde hiçbir sakınca yok. Dostlarla ilişkiye bugün dikkat edin

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