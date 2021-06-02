Günlük burç yorumları - 2 Haziran 2021

02.06.2021 - 06:34
Venüs Yengeç burcuna giriyor
Aşk, para ve ilişkilerimizde çok daha anaç tavırlarda olacağız. Evinizi güzelleştirmek için iyi zaman.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi daha sessiz ve “Kimse bana elleşmesin.” Psikolojisinde hissetmeniz çok olası o nedenle mümkün olduğunca işinize bakın derim.
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Boğa
Sosyalliğe açık bir gün, ama ilişkilere dikkat edin. Şaka yollu imalardan, boş laflardan kaçının, yanlış anlamalar bugün başınıza iş açabilir.
İkizler
İş, güç, çalışma ve planlama için iyi bir gün. Para konularından uzak durup, önünüzdeki işleri bitirmeye bakarsanız bugün hiçte fena bir gün değil.
Yengeç
Öğrenci yengeçleri zorlayacak bir gün olabilir. Hangi konu olursa olsun dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Daha özenli olmaya gayret edin.
Aslan
Resmi işlerinizi halletmek için iyi bir gün olabilir. Özellikle büyük kurum kuruluşlarda maddi konularda bir işiniz varsa halletmeye bakın derim.
Başak
Mahkeme ile ilgili bir durumunuz varsa bugün bunu halletmek için ideal bir gün diyebiliriz. Ama kafa karışıklığı da söz konusu olabilir. Temkinli olmalısınız.
Terazi
Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. O nedenle daha temkinli ve kesinlikle ihmalkâr olmayın derim. Sindirim sistemine dikkat!
Akrep
Aşk, ilişki konusunda yüzünüz gülmeye başlayabilir bugün. O nedenle iletişime, kendinizi açın bugün. Ama boş laflara da kanmamanızda fayda var.
Yay
Eviniz için kolları sıvayabilirsiniz ama ustanızla veya size yardım edecek olan kişiye derdinizi tam olarak anlatın ve iş bitimi için garanti almaya bakın.
Oğlak
Egonuzu bugün evde bırakın ve çevrenizle daha olumlu bir kontak kurmaya gayret edin derim. İş konusunda daha mesafeli davranmanızda fayda var.
Kova
Bugün para konusunda onun bunun lafına kanarak hareket etmemenizde fayda var. Yanılabilirsiniz, yanıltabilirsiniz. O nedenle harcamalara dikkat!
Balık
Çevrenizde sağlam bir dedikodu furyası olabilir. Laf taşımadığınız sürece dinlemenizde hiçbir sakınca yok. Dostlarla ilişkiye bugün dikkat edin