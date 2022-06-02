Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 00:21
Ay’ın Yengeç burcundaki transitine Merkür’ün retro hareketini tamamlamasının eklenmesiyle beraber harika bir gün sizi bekliyor. Ani haberler alabilir, şaşırtıcı gelişmelere tanıklık edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile ve ev konuları öncelik kazanabilir. Aile büyüklerinizle daha sık iletişime geçmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.
Boğa
Nostaljiye düşkün olabilir, her şeye diğerlerinden daha başka görebilirsiniz.
İkizler
Girişimde bulunmak istediğiniz alanlarda kalıcı olabilir, başarı sağlayabilirsiniz. İşleri çabuk kavramanız olası. Ticarette kâr elde edebilirsiniz.
Yengeç
Sahip olduğunuz iyicil özellikler üzerinden ve yaptığınız işlerden ötürü çevrenizin takdirini kazanabilirsiniz.
Aslan
Çok basit olaylardan, çok derin manâlar çıkarabilirsiniz. Harekete geçmenizi sağlayan esas nokta dürtüleriniz olabilir.
Başak
Topluluklara ve bir amaca hizmet eden çalışmalarda göz önünde olabilirsiniz. Mide hassasiyeti yaşanabilir.
Terazi
Ciddiye alınmak ve alanınızda uzman olmayı hedefleyebilirsiniz. Otorite figürleriyle uyumlu ilişkiler söz konusu.
Akrep
İlişkilerinizi idealize etme eğiliminde olabilirsiniz. Yükselen duygularınızı idare etmek zorlaşabilir.
Yay
Evsiz kalmak, varolan güvenliği kaybetmek gibi gerçekçi olmayan kaygılar zihninizi karıştırabilir.
Oğlak
Eşinizle uyumlu kararlar alabilir, ortak değerlerinizi geliştirmek üzerine diyaloglar kurabilirsiniz.
Kova
Forma girmek, yeni rejimler denemek konusunda istekli olabilirsiniz. Evcil hayvanlar, sokak hayvanları ve bakımı gündeminizde olabilir.
Balık
Amaçsız her türlü ilişki ve ilişikten bir anda uzaklaşabilir, yuva kurmaya veya mevcut yuvanıza odaklanabilirsiniz.