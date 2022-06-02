Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 00:21

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 1

Ay’ın Yengeç burcundaki transitine Merkür’ün retro hareketini tamamlamasının eklenmesiyle beraber harika bir gün sizi bekliyor. Ani haberler alabilir, şaşırtıcı gelişmelere tanıklık edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 2

Koç

Aile ve ev konuları öncelik kazanabilir. Aile büyüklerinizle daha sık iletişime geçmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 3

Boğa

Nostaljiye düşkün olabilir, her şeye diğerlerinden daha başka görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 4

İkizler

Girişimde bulunmak istediğiniz alanlarda kalıcı olabilir, başarı sağlayabilirsiniz. İşleri çabuk kavramanız olası. Ticarette kâr elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Sahip olduğunuz iyicil özellikler üzerinden ve yaptığınız işlerden ötürü çevrenizin takdirini kazanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 6

Aslan

Çok basit olaylardan, çok derin manâlar çıkarabilirsiniz. Harekete geçmenizi sağlayan esas nokta dürtüleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 7

Başak

Topluluklara ve bir amaca hizmet eden çalışmalarda göz önünde olabilirsiniz. Mide hassasiyeti yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 8

Terazi

Ciddiye alınmak ve alanınızda uzman olmayı hedefleyebilirsiniz. Otorite figürleriyle uyumlu ilişkiler söz konusu.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 9

Akrep

İlişkilerinizi idealize etme eğiliminde olabilirsiniz. Yükselen duygularınızı idare etmek zorlaşabilir.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 10

Yay

Evsiz kalmak, varolan güvenliği kaybetmek gibi gerçekçi olmayan kaygılar zihninizi karıştırabilir.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Eşinizle uyumlu kararlar alabilir, ortak değerlerinizi geliştirmek üzerine diyaloglar kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 12

Kova

Forma girmek, yeni rejimler denemek konusunda istekli olabilirsiniz. Evcil hayvanlar, sokak hayvanları ve bakımı gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Haziran 2022) - 13

Balık

Amaçsız her türlü ilişki ve ilişikten bir anda uzaklaşabilir, yuva kurmaya veya mevcut yuvanıza odaklanabilirsiniz.

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