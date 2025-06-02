Günlük burç yorumları (2 Haziran 2025)

Boğa: Bugün konfor alanının dışına çıkmak seni biraz tedirgin etse de, yeniliklerle barışmanın zamanı geldi. Gün boyunca duyacağın yeni fikirler veya tekliflerle ilgili içsel bir direnç hissedebilirsin. Bu duvarı yavaş yavaş indirmen, gelişim için önemli olacak. İş ya da kişisel projelerinde sağlam zeminler oluşturmak için yeni bakış açılarını dinlemelisin. Aşk hayatında ise duygularını açıkça ifade etmekten çekinme; içtenlik seni daha derin bir bağa götürebilir. Seni zorlayan şey, aslında seni dönüştüren şey olacak. Sabırla, ama açık kalple ilerle.