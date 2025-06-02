Günlük burç yorumları (2 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün hızlı karar alma eğilimin seni yeni bir yola sürükleyebilir. Ancak adım atmadan önce düşünmek sana uzun vadede daha büyük fayda sağlayacak. Güne enerjik başlaman seni üretken yaparken, çevrendeki insanları da harekete geçirebilir. İş ortamında liderlik vasıfların ön plana çıkabilir. Aşk hayatında ise sabırsızlık sorun yaratabilir; partnerinin hızına saygı göstermek ilişkinizi dengeleyebilir. Aceleyle değil kararlılıkla ilerlemek sana hem özgüven hem de başarı getirecek. İç sesine kulak vermeyi unutma.