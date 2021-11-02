Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 00:12

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 1

Merkür, Plüton’a kafa tutuyor

Manasız düşünceler içinde ve hatta paranoyak sayıklamalarla dolanıp dururken bulabilirsiniz kendinizi.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 2

Koç

Mahkeme ve resmi işlerde uzun süredir oyalandığınız işler varsa yapmanızı, halletmenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 3

Boğa

Bedeninizle ilgili ufak tefek şikayetleriniz varsa bunları büyütmeden bir doktora göstermeniz sizin için hayırlı olacaktır.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 4

İkizler

Bütün burçlarda iş, kariyer vb. derken size aşk diyorum. Parada kaybeden aşkta kazanır. Eh, bu da bir şey.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Bugün tam bir dert dinleme üstadı durumuna düşebilirsiniz. Çözüm bulacağınız konularsa ne âlâ.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 6

Aslan

Maddi anlamda bir yandan kayıplara açık bir gün  diğer yandan da kadersel hoş değişimler de beklenebilir.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 7

Başak

Yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz fakat çıkarlarınızı doğru gözetmenizde ciddi fayda var.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 8

Terazi

Maddi, manevi çevreniz sizi bugün biraz kuşatabilir ve her biri bir şeyler isteyip sizi koşturtabilir.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 9

Akrep

Maddi anlamda doğru kararları verdiğiniz sürece ve aynı zamanda çevrenizdekilerden de eminseniz atılımda bulunun.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 10

Yay

Maddi anlamda ısrarcı davranmadığınız sürece kazanan siz olabilirsiniz. Bugün ortak işlerde fırsatlara odaklanın.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 11

Oğlak

İşinizde önemli gelişmeler olabilir. Çevrenizde size teklifte bulunanlar artabilir.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 12

Kova

Sunumunuz veya yapmanız gereken ödevleriniz varsa bugünü sonuna kadar değerlendirin derim.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021) - 13

Balık

Ortak gelirleri doğru değerlendirme yoluna gidin ve bir de vergi, resmi işler varsa halledin.

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