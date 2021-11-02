Günlük burç yorumları (2 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 00:12
Merkür, Plüton’a kafa tutuyor
Manasız düşünceler içinde ve hatta paranoyak sayıklamalarla dolanıp dururken bulabilirsiniz kendinizi.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Mahkeme ve resmi işlerde uzun süredir oyalandığınız işler varsa yapmanızı, halletmenizi tavsiye ederim.
Boğa
Bedeninizle ilgili ufak tefek şikayetleriniz varsa bunları büyütmeden bir doktora göstermeniz sizin için hayırlı olacaktır.
İkizler
Bütün burçlarda iş, kariyer vb. derken size aşk diyorum. Parada kaybeden aşkta kazanır. Eh, bu da bir şey.
Yengeç
Bugün tam bir dert dinleme üstadı durumuna düşebilirsiniz. Çözüm bulacağınız konularsa ne âlâ.
Aslan
Maddi anlamda bir yandan kayıplara açık bir gün diğer yandan da kadersel hoş değişimler de beklenebilir.
Başak
Yeni başlangıçlara yelken açabilirsiniz fakat çıkarlarınızı doğru gözetmenizde ciddi fayda var.
Terazi
Maddi, manevi çevreniz sizi bugün biraz kuşatabilir ve her biri bir şeyler isteyip sizi koşturtabilir.
Akrep
Maddi anlamda doğru kararları verdiğiniz sürece ve aynı zamanda çevrenizdekilerden de eminseniz atılımda bulunun.
Yay
Maddi anlamda ısrarcı davranmadığınız sürece kazanan siz olabilirsiniz. Bugün ortak işlerde fırsatlara odaklanın.
Oğlak
İşinizde önemli gelişmeler olabilir. Çevrenizde size teklifte bulunanlar artabilir.
Kova
Sunumunuz veya yapmanız gereken ödevleriniz varsa bugünü sonuna kadar değerlendirin derim.
Balık
Ortak gelirleri doğru değerlendirme yoluna gidin ve bir de vergi, resmi işler varsa halledin.