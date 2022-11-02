Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 1

Ay, Kova burcundaki transitine devam ediyor. Toplumsal amaçlar ve grup çıkarları ön planda olabilir. Birlik beraberlik duygusunu yaşayarak hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Edindiğiniz ilke ve hedefler doğrultusundaki çalışmalarınızın karşılığını alabilir, başarılarınızı sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Sorunlara karşı daha bütüncül bir bakış açısı geliştirmekte ustalık gösterebilir, pratik hamlelerle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

İdealize etmek istediğiniz alanları netleştirebilir, fikirsel anlamda farkındalık yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Parasal konularla ilgilenebilir, ihtiyaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ortak kazançlarınız için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Duygusal taahhütler, verilen sözler gündeminizde yer alabilir. İkili ilişkilerinizde sorumluluklarınızı paylaşmaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Rutinlerinizi daha işlevsel bir hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz, kendi hayatınıza ve iş ortamına yenilik katmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Keyfinizi kısıtlayıcı faktörlerden uzaklaşabilirsiniz, duygusal yaşantınızda olumlu yönde gelişmeler mevcut.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 9

AKREP

Aile içindeki iletişim önem kazanabilir. Özgürlüğünüzün baskın olduğu bir alanda yaşamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 10

YAY

Çevreniz tarafından anlaşılır biri olmaya çalışabilirsiniz. Fiziksel aktivite ve hareketliliğinizde artış olması mümkün.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Mali konularda dikkatli olmanız gerekebilir, sahip olduklarınızı yatırım aracı olarak kullanmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 12

KOVA

Rayına koyulması gereken işlerle ilgilenebilir, sorumluluklarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Baskın bir karakter hissetmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022) - 13

BALIK

Kendinizden ziyade başkalarının çıkarlarını düşünerek hareket etmeniz mümkün. Öznelliğin sesini mantık ile bastırmak söz konusu olabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER