Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)

Ay, Kova burcundaki transitine devam ediyor. Toplumsal amaçlar ve grup çıkarları ön planda olabilir. Birlik beraberlik duygusunu yaşayarak hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Edindiğiniz ilke ve hedefler doğrultusundaki çalışmalarınızın karşılığını alabilir, başarılarınızı sergileyebilirsiniz.
BOĞA
Sorunlara karşı daha bütüncül bir bakış açısı geliştirmekte ustalık gösterebilir, pratik hamlelerle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
İKİZLER
İdealize etmek istediğiniz alanları netleştirebilir, fikirsel anlamda farkındalık yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Parasal konularla ilgilenebilir, ihtiyaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ortak kazançlarınız için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.
ASLAN
Duygusal taahhütler, verilen sözler gündeminizde yer alabilir. İkili ilişkilerinizde sorumluluklarınızı paylaşmaya ihtiyacınız olabilir.
BAŞAK
Rutinlerinizi daha işlevsel bir hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz, kendi hayatınıza ve iş ortamına yenilik katmanız mümkün.
TERAZİ
Keyfinizi kısıtlayıcı faktörlerden uzaklaşabilirsiniz, duygusal yaşantınızda olumlu yönde gelişmeler mevcut.
AKREP
Aile içindeki iletişim önem kazanabilir. Özgürlüğünüzün baskın olduğu bir alanda yaşamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
YAY
Çevreniz tarafından anlaşılır biri olmaya çalışabilirsiniz. Fiziksel aktivite ve hareketliliğinizde artış olması mümkün.
OĞLAK
Mali konularda dikkatli olmanız gerekebilir, sahip olduklarınızı yatırım aracı olarak kullanmayı düşünebilirsiniz.
KOVA
Rayına koyulması gereken işlerle ilgilenebilir, sorumluluklarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Baskın bir karakter hissetmeniz mümkün.
BALIK
Kendinizden ziyade başkalarının çıkarlarını düşünerek hareket etmeniz mümkün. Öznelliğin sesini mantık ile bastırmak söz konusu olabilir.