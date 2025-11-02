Günlük burç yorumları (2 Kasım 2025)

Terazi: Bugün hayatınıza renk ve denge katmak için güzel bir fırsat var. Sosyal ortamlarda aktif olmak, hem moralinizi yükseltir hem de ilginç tanışmaların kapısını aralar. Yeni bir proje ya da ortak bir plan gündeme gelebilir; bu süreçte işbirliği yapmaktan çekinmeyin. Aşırı mükemmeliyetçi tavırlar ilişkilerde gerginlik yaratabilir, bu yüzden biraz daha esnek olmaya çalışın. Estetik duygunuz bugün yükselişte; belki giyiminizde ya da çevrenizde minik değişiklikler yapmak size keyif verir. Bugün güzelliğin peşinden gitmek bile başlı başına bir terapi olabilir.