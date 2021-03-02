Günlük burç yorumları (2 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

02.03.2021 - 02:11

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 1

Galiba aşık oluyoruz

Venüs Uranüs’e yaklaştıkça tatlı sıcaklık hızla artıyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar, siz zengin falan mı olacaksınız yoksa? Uranüs Satürn açısı zayıfladıkça bu konuda şansınız artıyor. Şimdi değil ama ayın ikinci yarısı için plan yapın bugün.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 3

Boğa

Bugün çeneniz düşebilir sevgili boğalar. Düşmesin. Çünkü konuşurken hata payınız yüksek, o nedenle ağzınızdan çıkanı bugün kulağınız iki kere duysun olur mu?

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 4

İkizler

Ah sevgili İkizler ah! Ne yapacağız sizin hop hop gönüllülüğünüzü? Dikkat edin bugün Ay ile Plüton arasında sevimsiz açı sizden ziyade karşınızdakini üzebilir, kırabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler sizde de bir aşk havası seziyorum. Venüs ve Merkür bu hafta yağdırıyor burçlara. Bu aşk yağmurunda size şemsiye falan yok. Islanın vallahi.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 6

Aslan

Canım aslanlarım, bugün dengede bir gün yaşamanız gerek çünkü özellikle arkadaşlar, kardeşler komşular yakın çevrenizde kişiler tepenize üşüşebilir. O nedenle yavaş olun.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 7

Başak

Bugün ani bir para çıkışı söz konusu olabilir o nedenle hesabınızı çok doğru yaparak günü tamamlayın. Karışıklık yaşadığınızın bile farkına varamayacağınız bir gün olmasın.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 8

Terazi

Bugün kendiniz için güzel bir şeyler yapmanız ne hoş olur.  Kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. ikili ilişkiler konusuna çok da girmeyin bugün gereksiz uzayabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 9

Akrep

Yani akrepler aşk evinizden koskoca Venüs geçiyor hala birileri yoksa hayatınızda “pes” diyorum. Oysa bugün farklı aşk seçenekleri önünüzde açılabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, Ay bugün arkadaş ve dostlarınızla kardeşlerinizle daha da sosyalleşmeniz için sizin yanınızda. Bugün özellikle sağlık konusunda eklem ağrılarına dikkat!

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 11

Oğlak

Milletin aklı aşkta dolanırken sevgili oğlaklar siz bugün kariyer ve kendinizi ortaya koymak anlamında çalışabilirsiniz. Ama öyle ya da böyle bugün bakımlı olun aşk kapınızı çalabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar zaten özgürlüğünüze düşkündünüz artık sizi bugün kimse tutamaz. Çalışmak falan hak getire. Beden çalışabilir ama aklınız başka il de. Konsantre olun, hemen.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2021) - 13

Balık

Bugün kariyer iş, güç konularında karar verirken dikkatli olun. Güneş Ay düğümlerinize pek bir hoş bakmamakta. O nedenle erteleyin mümkünse bugün bu konuları.

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