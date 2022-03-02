Günlük burç yorumları (2 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 08:15

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 1

Saat 20.34’te Balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Adından da anlaşıldığı gibi yenilik ve başlangıçlar için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 2

Koç

Kişisel değerlerinizin sınırlarını yeniden oluşturabilir, kimliğiniz ile benliğinizi yakınlaştırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 3

Boğa

Arkadaş çevrenizde oldukça şanslısınız, yeni ay size vay be diyeceğiniz olaylar yaşatabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 4

İkizler

Kariyerinizde, çalıştığınız yerde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aslında bu emeklerinizin karşılığıdır.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 5

Yengeç

Eğitim hayatınızda yeni kapılar açılması söz konusu. Gitmek istediğiniz yerler için yeni ihtimaller doğabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 6

Aslan

Eşinizin maddi kaynaklarında artış söz konusu. Alacak ya da ödemelerini alabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 7

Başak

Evliliğiniz veya mevcuttaki ilişkinizde harika gelişmeler yaşanabilir. Yeniden doğmuş gibi sıfırdan başlayabilirsiniz aşka.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 8

Terazi

Sağlığınızda ciddi iyileşmeler olabilir. Kendinizi iyi hissettirecek tedavi ve ilaçlara erişebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 9

Akrep

Kırık kalpler durağında inecek var, o kalpler ummadığınız kişiler tarafından sarılıyor müsaade ederseniz. Mutlular kervanına katılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 10

Yay

Aileniz, aile büyükleriniz ile aranızı düzeltebilir, ilişkilerinizi şifalandırabilirsiniz. Bu birleşmeler hayatınızı düzene sokmanızda büyük rol alır.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 11

Oğlak

Yakınlarınız, kardeşleriniz ve aynı çevreyi paylaştığınız insanlarla bir arada olabilirsiniz. Bazı iletişim bazlı problemler çözüme ulaşacaktır.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 12

Kova

Yeni bir iş teklifi alabilir, istediğiniz şekilde para kazanma imkânına sahip olabilirsiniz. Gelir artışınız kişisel hayatınızı iyileştirmeye yardımcı olacak.

Günlük burç yorumları (2 Mart 2022) - 13

Balık

Motivasyonlarınız ve arzularınız her halinizden belli oluyor, kendinizi bir ve bütün hissetmekte başarılısınız.

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