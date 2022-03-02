Günlük burç yorumları (2 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 08:15
Saat 20.34’te Balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Adından da anlaşıldığı gibi yenilik ve başlangıçlar için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kişisel değerlerinizin sınırlarını yeniden oluşturabilir, kimliğiniz ile benliğinizi yakınlaştırabilirsiniz.
Boğa
Arkadaş çevrenizde oldukça şanslısınız, yeni ay size vay be diyeceğiniz olaylar yaşatabilir.
İkizler
Kariyerinizde, çalıştığınız yerde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aslında bu emeklerinizin karşılığıdır.
Yengeç
Eğitim hayatınızda yeni kapılar açılması söz konusu. Gitmek istediğiniz yerler için yeni ihtimaller doğabilir.
Aslan
Eşinizin maddi kaynaklarında artış söz konusu. Alacak ya da ödemelerini alabilir.
Başak
Evliliğiniz veya mevcuttaki ilişkinizde harika gelişmeler yaşanabilir. Yeniden doğmuş gibi sıfırdan başlayabilirsiniz aşka.
Terazi
Sağlığınızda ciddi iyileşmeler olabilir. Kendinizi iyi hissettirecek tedavi ve ilaçlara erişebilirsiniz.
Akrep
Kırık kalpler durağında inecek var, o kalpler ummadığınız kişiler tarafından sarılıyor müsaade ederseniz. Mutlular kervanına katılabilirsiniz.
Yay
Aileniz, aile büyükleriniz ile aranızı düzeltebilir, ilişkilerinizi şifalandırabilirsiniz. Bu birleşmeler hayatınızı düzene sokmanızda büyük rol alır.
Oğlak
Yakınlarınız, kardeşleriniz ve aynı çevreyi paylaştığınız insanlarla bir arada olabilirsiniz. Bazı iletişim bazlı problemler çözüme ulaşacaktır.
Kova
Yeni bir iş teklifi alabilir, istediğiniz şekilde para kazanma imkânına sahip olabilirsiniz. Gelir artışınız kişisel hayatınızı iyileştirmeye yardımcı olacak.
Balık
Motivasyonlarınız ve arzularınız her halinizden belli oluyor, kendinizi bir ve bütün hissetmekte başarılısınız.