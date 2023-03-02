Günlük burç yorumları (2 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 1

Ay, yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün “dediğim dedik “psikolojisinden hemen uzaklaşmanızda fayda var. Kaybeden siz olursunuz! 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bugün aşk konusunda öfkenizi ve mantıksız davranışlarınızı engelleyin. Ayrıca bugün öğrenciler hedeflerine odaklanmakta zorlanabilir. Dikkat!  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 3

BOĞA

Hedef seçimi ile ilgili sorunlarınız bugün çözülebilir. Bu anlamda önünüzde tercih edebileceğiniz yollar açılacak olabilir.  Kendinizi dikkatli gözlemleyin.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün artık çalışma alanızla ilgili planlarınızı güncelleme zamanı. Aile üyeleri uyum içinde bugün kararlarınıza destek verebilir.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

E-ticaretle ilgili kazanımlarınız varsa, bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. İhtiyarların hayır duaları bir şekilde bu çıkmazdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 6

ASLAN

Mali durumlar artık kabul edilebilir ve çevrenizdekiler size olumlu tepki verebilir. Öngörülemeyen durumlarda harcamalar paranız olmalı.   

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Kazanmak amacıyla borç para alıp vermemeye gayret edin. İş arayanlar yeni iş bulabilirler. Sağlık sorunları olanlar rahatlayabilir. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Bugün gizli rakipleriniz ve sizden bilgi götüren casuslarınız kontrolünüz altında. Hukuki bir konuda davanız lehinize sonuçlanabilir.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün güneş battıktan sonra biraz umutsuzluk yaşayabilirsiniz. Uykunuza çok dikkat etmeni gereken günlerden geçiyorsunuz. Psikolojinizi koruyun.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 10

YAY

İşteki performansınız bugün iyi olabilir, iş arkadaşlarınız sizinle iş birliği yapabilir ve geciken projelerinizi zamanında bitirebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Bugün yeni ortaklıkların oluşumu söz konusu olabilir. İş sizi meşgul edebilir ve zihinsel enerjinizi tüketebilir. Ev hayatınızı olumlu tutun. 

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün birçok durum ilişkilerle ilgili konsantrasyonunuzu zorlayabilir; hedeflerinizden sapmamak için çaba gösterin ve sözcüklerinize dikkat edin.  

Günlük burç yorumları (2 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün ay sizin lehinize durmakta, bu nedenle yeni kazanç alanları yaratabilir. Bunları gerçekleştirmek için arkadaşlarınızla birlikte çalışabilirsiniz.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER