Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021

02.05.2021 - 09:10
Tutkulu konuşmalar zamanı
Ay, 17:36 ile 22:30 arası boşlukta. Ne yapmamanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz. Yeni işlere kalkışmayın..
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar “herkes gider Mersin’e siz gidersiniz tersine” sözü sizin için bugün söylenebilir. Tatil günü iş ve para konularında talihiniz açık duruyor. Kalkın masadan ve çekin bilgisayarı önünüze.
Boğa
Sevgili boğalar bugün eğer mümkünse yeni insanlarla tanışın uzun süredir görmediğiniz eşinizi, dostunuzu arayın sosyalleşin yani. Hadi kaldırın o narin bedeninizi ve iletişimde olun.
İkizler
Siz İkizler, günlerdir söylediğim o yaratıcılığı heba ettiyseniz sizden bir şey olmaz artık. Tatil, izin, mazeret tanımadan üretmeniz gerek. Bugün yarattıklarınız yarın sizi yüceltecek!
Yengeç
Sevgili yengeçler, işte size sevdikleriniz için kek, börek, çörek yapma günü. Şöyle bir sevdiklerinizle yanyana olun, kalabalık İtalyan aileleri gibi dizilin masa çevresine.
Aslan
Canım kükreyen aslanlarım, elinizde kredi kartınızla bugün kükremeyin. Ay sonunda bankalar size kükreyi verir. Mütevazi sofranızda güzel zaman geçirin ve mutlu edin kendinizi.
Başak
Dünden beri esen aşk havasını sizin için takip etmiyor değilim. Kendinizi toparlayın ve bu aralar bol bol flört edin. Yoksa öyle biri, o zaman çocuklarla zaman geçirin ne yapalım…
Terazi
Aman sevgili teraziler siz başaklara yazdıklarımı dikkate almayın aşka dair şeyler bugün size pek de uymuyor olabilir. Tuhaf kaçacak ama varsa işiniz onları tamamlayın derim.
Akrep
Sonunda sevgili akrepler yüreğinizde sizin de hoş kıpırtılar yaşamaya aday bir gündesiniz. Hadi bırakın kendinizi sükûnete. Buna 12 burç içinde en çok ihtiyaç duyan burç sizsiniz.
Yay
Yaylar sizi de tatil günü iş yapacaklar kategorisine koyuyorum. Çünkü para konusunda enteresan gelişmeler bir anda kapınızı çalmaya aday görünüyor. Açın gözlerinizi.
Oğlak
Parayı, aşkı bir kenara bırakabilirseniz bugün gayet güzel bir gün yaşarsınız. Ama hala takıntılı bir biçimde organize olayım şunu da şöyle yapayım dediğiniz sürece ziyan bir gün olabilir.
Kova
Sevgili kovalar Neptün ve Ay, Ay ve Venüs arasındaki açılar bugün dün aldığınız parayı harcamaya pek müsait bir hale getirebilir. O nedenle elinizi kartlardan çekin bakalım.
Balık
Oy oy, balıklarım. Bugün ciddi bir gıybet havası esebilir sizin yelkenlerde. Eğer mümkünse bol bol vurun kendinizi konuşmaya bu uzun süredir yaşadığınız kasveti atar üstünüzden