Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 2 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

02.05.2021 - 09:10

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 1

Tutkulu konuşmalar zamanı

Ay, 17:36 ile 22:30 arası boşlukta. Ne yapmamanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz. Yeni işlere kalkışmayın..

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 2

Koç

Sevgili koçlar “herkes gider Mersin’e siz gidersiniz tersine” sözü sizin için bugün söylenebilir. Tatil günü iş ve para konularında talihiniz açık duruyor. Kalkın masadan ve çekin bilgisayarı önünüze.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Sevgili boğalar bugün eğer mümkünse yeni insanlarla tanışın uzun süredir görmediğiniz eşinizi, dostunuzu arayın sosyalleşin yani. Hadi kaldırın o narin bedeninizi ve iletişimde olun.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Siz İkizler, günlerdir söylediğim o yaratıcılığı heba ettiyseniz sizden bir şey olmaz artık. Tatil, izin, mazeret tanımadan üretmeniz gerek. Bugün yarattıklarınız yarın sizi yüceltecek!

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, işte size sevdikleriniz için kek, börek, çörek yapma günü. Şöyle bir sevdiklerinizle yanyana olun, kalabalık İtalyan aileleri gibi dizilin masa çevresine.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Canım kükreyen aslanlarım, elinizde kredi kartınızla bugün kükremeyin. Ay sonunda bankalar size kükreyi verir. Mütevazi sofranızda güzel zaman geçirin ve mutlu edin kendinizi.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 7

Başak

Dünden beri esen aşk havasını sizin için takip etmiyor değilim. Kendinizi toparlayın ve bu aralar bol bol flört edin. Yoksa öyle biri, o zaman çocuklarla zaman geçirin ne yapalım…

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Aman sevgili teraziler siz başaklara yazdıklarımı dikkate almayın aşka dair şeyler bugün size pek de uymuyor olabilir. Tuhaf kaçacak ama varsa işiniz onları tamamlayın derim.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Sonunda sevgili akrepler yüreğinizde sizin de hoş kıpırtılar yaşamaya aday bir gündesiniz. Hadi bırakın kendinizi sükûnete. Buna 12 burç içinde en çok ihtiyaç duyan burç sizsiniz.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 10

Yay

Yaylar sizi de tatil günü iş yapacaklar kategorisine koyuyorum. Çünkü para konusunda enteresan gelişmeler bir anda kapınızı çalmaya aday görünüyor. Açın gözlerinizi.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

Parayı, aşkı bir kenara bırakabilirseniz bugün gayet güzel bir gün yaşarsınız. Ama hala takıntılı bir biçimde organize olayım şunu da şöyle yapayım dediğiniz sürece ziyan bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 12

Kova

Sevgili kovalar Neptün ve Ay, Ay ve Venüs arasındaki açılar bugün dün aldığınız parayı harcamaya pek müsait bir hale getirebilir. O nedenle elinizi kartlardan çekin bakalım.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs 2021 - 13

Balık

Oy oy, balıklarım. Bugün ciddi bir gıybet havası esebilir sizin yelkenlerde. Eğer mümkünse bol bol vurun kendinizi konuşmaya bu uzun süredir yaşadığınız kasveti atar üstünüzden

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER