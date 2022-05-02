Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.05.2022 - 02:15

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 1

Ay Boğa burcunda. Eyleme geçme esnasındaki isteksizlik sürdürme konusunda azim ve hırsa dönüşebilir. Başarılı işlere imza atabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 2

Koç

Yaratıcı ve pratik girişimlerde bulunabilirsiniz. Anlık fikirlerinizi yürürlüğe koymak için destek bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Keskin sirke küpüne zarar sevgili Boğalar, iki düşünüp bir konuşmak bugünün mottosu olsun. Fevri davranışlardan kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Başkalarından çok çabuk etkilenen bir ruh halinde olabilirsiniz. Duygularınızı, mantığın süzgecinden uzak tutup direkt kulak vermeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Kalıcı işlere imza atabilir, sizi hoşnut edecek çalışmalar yapabilirsiniz. Farklılıklara ve değişime açık olun.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 6

Aslan

İpucu ayrıntılarda saklı olabilir. İş hayatında sağladığınız başarılar maddiyatınıza da yansıyabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 7

Başak

İleriye ve daha iyiye taşıyacak kararlar almanız ya da alınan kararların işinize yarar nitelikte olması mümkün. Şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Ortaklı işlerinizdeki finansal dalgalanmaları durdurabilir, yeni kaynaklar elde etmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Başkalarının özellikle de eşinizin nabzına göre şerbet vermeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Kurduğunuz her dengenin ucunda siz varsınız.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 10

Yay

Aşırı eleştirel olabilir, ya da eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Rutin ve takıntıların yarattığı angarya gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Keyifli olmak dahi size keyif katabilir, sevdiğiniz ve mutlu olduğunuz alanlara vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 12

Kova

Aileden finansal destek almanız olası, halihazırdaki gayrimenkullerin akıbeti yeniden konuşulabilir.

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022) - 13

Balık

Yakın çevrenizle etkileşiminizi arttıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hızlı kararlar alabilirsiniz.

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