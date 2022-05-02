Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.05.2022 - 02:15
Ay Boğa burcunda. Eyleme geçme esnasındaki isteksizlik sürdürme konusunda azim ve hırsa dönüşebilir. Başarılı işlere imza atabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yaratıcı ve pratik girişimlerde bulunabilirsiniz. Anlık fikirlerinizi yürürlüğe koymak için destek bulabilirsiniz.
Boğa
Keskin sirke küpüne zarar sevgili Boğalar, iki düşünüp bir konuşmak bugünün mottosu olsun. Fevri davranışlardan kaçınmalısınız.
İkizler
Başkalarından çok çabuk etkilenen bir ruh halinde olabilirsiniz. Duygularınızı, mantığın süzgecinden uzak tutup direkt kulak vermeniz gerekebilir.
Yengeç
Kalıcı işlere imza atabilir, sizi hoşnut edecek çalışmalar yapabilirsiniz. Farklılıklara ve değişime açık olun.
Aslan
İpucu ayrıntılarda saklı olabilir. İş hayatında sağladığınız başarılar maddiyatınıza da yansıyabilir.
Başak
İleriye ve daha iyiye taşıyacak kararlar almanız ya da alınan kararların işinize yarar nitelikte olması mümkün. Şans sizden yana.
Terazi
Ortaklı işlerinizdeki finansal dalgalanmaları durdurabilir, yeni kaynaklar elde etmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.
Akrep
Başkalarının özellikle de eşinizin nabzına göre şerbet vermeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Kurduğunuz her dengenin ucunda siz varsınız.
Yay
Aşırı eleştirel olabilir, ya da eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Rutin ve takıntıların yarattığı angarya gündeminizde olabilir.
Oğlak
Keyifli olmak dahi size keyif katabilir, sevdiğiniz ve mutlu olduğunuz alanlara vakit ayırabilirsiniz.
Kova
Aileden finansal destek almanız olası, halihazırdaki gayrimenkullerin akıbeti yeniden konuşulabilir.
Balık
Yakın çevrenizle etkileşiminizi arttıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hızlı kararlar alabilirsiniz.