Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023)

Ay, bugün 02:52 ile 09: 08 arasında boşlukta olacak sonra ise Terazi burcuna geçecek. Mahkeme ve hukuki işler için güzel bir gün.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün kendinizi biraz inzivaya çekmek isteyebilirsiniz. Çünkü bir an bütün enerjinizin tepeden tırnağa çekildiğini hissetmeniz olası.
BOĞA
Daha önceden planladığınız işler bugün yine aklınızı meşgul edebilir. Kollarınızı sıvayıp hayallerinizi gerçekleştirmeye başlamanın tam zamanı.
İKİZLER
Bugün, spiritüalizme karşı bir eğiliminiz var gibi, fal baktırabilirsiniz veya Tarot kartlarınızdan kendiniz için bir iki kağıt çekebilirsiniz. Eğlenin biraz!
YENGEÇ
Daha önceden kaçırıp pişman olduğunuz iş fırsatı bugün tekrar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirmeden önce çevrenizle istişare etmek iyi olabilir.
ASLAN
Sizden bu aralar aşk konusunda iyi bir performans beklerken siz dönüp durup milletin arkasını topluyorsunuz. Bence yapmayın.
BAŞAK
Bugün sosyalleşmek isteyebilir, varsa partneriniz ile küçük bir gezi yapmak isteyebilirsiniz. Finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.
TERAZİ
Bugün planlanmış kutsal bir mekâna ziyaretiniz olabilir. Ayrıca Okült bilim ilginizi bugün fazla fazla çekebilir. Bu konularda okuyarak zaman geçirebilirsiniz.
AKREP
Yeni bir maddi kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili adımlar atmadan önce araştırmanızı iyi yapmanızı öneririm.
YAY
Bugün sizin için güzel bir gün olabilir. Özellikle bir anda hareketlenip elin yayı, oku eros un tepenizde dolandığını hissedebilirsiniz. Hissetmeyin!
OĞLAK
Bugün kendinizle kaldığınızda muhtemelen doğanızdaki mükemmelliği göreceksiniz. Ve şimdiye kadar kendinizi aşağıladığınız konularda fikriniz değişecek.
KOVA
Bugün sağlık konusunda ve günlük koşturmalarınızda daha güçlü hissedeceğiniz bir gün. Bu konularda yapmanız gereken bir şeyler varsa yapın.
BALIK
Zihninizin çok aktif olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Ortak projeleriniz sekteye uğrayabilir ve bunun üstesinden gelmek için yoğun bir efor sarfetebilirsiniz.