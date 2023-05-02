Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Mayıs 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 1

Ay, bugün 02:52  ile 09: 08 arasında boşlukta olacak sonra ise Terazi burcuna geçecek. Mahkeme ve hukuki işler için güzel bir gün.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 2

KOÇ

Bugün kendinizi biraz inzivaya çekmek isteyebilirsiniz. Çünkü bir an bütün enerjinizin tepeden tırnağa çekildiğini hissetmeniz olası. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 3

BOĞA

Daha önceden planladığınız işler bugün yine aklınızı meşgul edebilir. Kollarınızı sıvayıp hayallerinizi gerçekleştirmeye başlamanın tam zamanı. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 4

İKİZLER

Bugün, spiritüalizme karşı bir eğiliminiz var gibi, fal baktırabilirsiniz veya Tarot kartlarınızdan kendiniz için bir iki kağıt çekebilirsiniz. Eğlenin biraz!  

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 5

YENGEÇ

Daha önceden kaçırıp pişman olduğunuz iş fırsatı bugün tekrar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirmeden önce çevrenizle istişare etmek iyi olabilir. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 6

ASLAN

Sizden bu aralar aşk konusunda iyi bir performans beklerken siz dönüp durup milletin arkasını topluyorsunuz. Bence yapmayın. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 7

BAŞAK

Bugün sosyalleşmek isteyebilir, varsa partneriniz ile küçük bir gezi yapmak isteyebilirsiniz. Finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 8

TERAZİ

Bugün planlanmış kutsal bir mekâna ziyaretiniz olabilir. Ayrıca Okült bilim ilginizi bugün fazla fazla çekebilir. Bu konularda okuyarak zaman geçirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 9

AKREP

Yeni bir maddi kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili adımlar atmadan önce araştırmanızı iyi yapmanızı öneririm. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 10

YAY

Bugün sizin için güzel bir gün olabilir. Özellikle bir anda hareketlenip elin yayı, oku eros un tepenizde dolandığını hissedebilirsiniz. Hissetmeyin! 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 11

OĞLAK

Bugün kendinizle kaldığınızda muhtemelen doğanızdaki mükemmelliği göreceksiniz. Ve şimdiye kadar kendinizi aşağıladığınız konularda fikriniz değişecek.  

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 12

KOVA

Bugün sağlık konusunda ve günlük koşturmalarınızda daha güçlü hissedeceğiniz bir gün. Bu konularda yapmanız gereken bir şeyler varsa yapın. 

Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023) - 13

BALIK

Zihninizin çok aktif olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Ortak projeleriniz sekteye uğrayabilir ve bunun üstesinden gelmek için yoğun bir efor sarfetebilirsiniz. 

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