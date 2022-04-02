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Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.04.2022 - 02:28

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 1

Ay Koç burcunda ilerliyor, ani hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Gözü kara ve savaşçı tavrınızı gereken konularda kullanmak amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 2

Koç

Fiziksel görüntünüzde değişikliğe gidebilir, ruh halinizdeki dalgalanmaları aktivitelerinizi arttırarak sağaltmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 3

Boğa

Hızlı düşünmek ve hızlı konuşmak kurduğunuz iletişimlerin kalitesini düşürebilir. Bir köşede durup zihninizi dinlendirmek iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 4

İkizler

Hararetli fikirsel tartışmalara girebilirsiniz. Salt bir şekilde fikrinizi savunmak yerine karşı tarafı dinlemek bilginizi arttırabilir.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Ebeveynlerinizin, hayatınızda öğretici konumundaki kişilerin desteğini alabilirsiniz. Kendinizi göstermek, ispatlamak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 6

Aslan

Beklediğiniz güzel haberler alabilir, uzun vadeli planlarınızı yürürlüğe koyabilirsiniz. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlediğinizi görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 7

Başak

Girişimlerinizin somut getirileriyle karşılaşabilir, ortaklı maddi kaynaklarınızda hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 8

Terazi

Eşinizle birlikte oldukça hoş bir gün geçirebilir, ne kadar şanslı olduğunuzu düşündürecek olaylara tanıklık edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 9

Akrep

Günlük işlerinize her zaman olduğundan daha çok efor ve zaman sarf etmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınız koşuşturmanızı hızlandırabilir.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 10

Yay

Yeni ilişkilere başlamak, yeni insanlar ve farklı kültürler tanımak isteyebilirsiniz. Bilginize bilgi katan, ufkunuzu açan her şey size keyif verecektir.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Ailenize olan hassasiyetinizin artması, sorumluluklarınızın da artmasına yol açabilir. Anın tadını çıkarmaya çalışarak bunu lehinize çevirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 12

Kova

Kendinizi anlatırken adeta savaşır gibi hissedebilirsiniz. Yakın çevreniz ile sizi rahatlatacak aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022) - 13

Balık

Maddi kaynaklarınızdaki dalgalanma sizin ruh halinizi de etkileyebilir, hesaplı olmaya özen göstermeniz gerekebilir.

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