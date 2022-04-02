Günlük burç yorumları (2 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.04.2022 - 02:28
Ay Koç burcunda ilerliyor, ani hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Gözü kara ve savaşçı tavrınızı gereken konularda kullanmak amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Fiziksel görüntünüzde değişikliğe gidebilir, ruh halinizdeki dalgalanmaları aktivitelerinizi arttırarak sağaltmak isteyebilirsiniz.
Boğa
Hızlı düşünmek ve hızlı konuşmak kurduğunuz iletişimlerin kalitesini düşürebilir. Bir köşede durup zihninizi dinlendirmek iyi gelecektir.
İkizler
Hararetli fikirsel tartışmalara girebilirsiniz. Salt bir şekilde fikrinizi savunmak yerine karşı tarafı dinlemek bilginizi arttırabilir.
Yengeç
Ebeveynlerinizin, hayatınızda öğretici konumundaki kişilerin desteğini alabilirsiniz. Kendinizi göstermek, ispatlamak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Aslan
Beklediğiniz güzel haberler alabilir, uzun vadeli planlarınızı yürürlüğe koyabilirsiniz. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlediğinizi görebilirsiniz.
Başak
Girişimlerinizin somut getirileriyle karşılaşabilir, ortaklı maddi kaynaklarınızda hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
Terazi
Eşinizle birlikte oldukça hoş bir gün geçirebilir, ne kadar şanslı olduğunuzu düşündürecek olaylara tanıklık edebilirsiniz.
Akrep
Günlük işlerinize her zaman olduğundan daha çok efor ve zaman sarf etmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınız koşuşturmanızı hızlandırabilir.
Yay
Yeni ilişkilere başlamak, yeni insanlar ve farklı kültürler tanımak isteyebilirsiniz. Bilginize bilgi katan, ufkunuzu açan her şey size keyif verecektir.
Oğlak
Ailenize olan hassasiyetinizin artması, sorumluluklarınızın da artmasına yol açabilir. Anın tadını çıkarmaya çalışarak bunu lehinize çevirebilirsiniz.
Kova
Kendinizi anlatırken adeta savaşır gibi hissedebilirsiniz. Yakın çevreniz ile sizi rahatlatacak aktivitelerde bulunabilirsiniz.
Balık
Maddi kaynaklarınızdaki dalgalanma sizin ruh halinizi de etkileyebilir, hesaplı olmaya özen göstermeniz gerekebilir.