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Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Nisan 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 1

Ay, sabah saat: 09:02 ile 13:57 arasında boşlukta olacak. Sıfırdan bir işe başlamak için bugün sabah saatleri pek uygun olmaz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 2

KOÇ

Bugün her şey dünden daha iyi, yarından belki biraz daha kötü gelebilir. Yani isteseniz de istemeseniz de kendinizi olayların içinde hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 3

BOĞA

Daha ucuza satın alabileceğiniz bir şeye daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Sakın internetin pazarlama kandırmasına düşmeyin.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 4

İKİZLER

Daha yapıcı ve moral veren bir yerden kendinizi destekleyin. Olumsuzlukların nedeni siz değilsiniz. Moralinizi bozmayın.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 5

YENGEÇ

Bir aile üyesinin size yardımcı olması mümkündür. Arkadaşlarla pahalı bir şehir dışı gezisi, eğlence falan planlıyorsanız bunu bir kere daha düşünün.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 6

ASLAN

Bugün koşturmanın tam göbeğinde yer alabilirsiniz. Bu süreçte kesinlikle sağlığınızı ihmal etmeyin “bana bir şey olmaz” diyerek cengaverlik yapmayın

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 7

BAŞAK

Ağzımızdan çıkanı, kulağımızın duyması gereken bir gün geçireceksiniz. Tereddütte kalmamanız gereken bir gün. Karar veremediğiniz noktada konuyu erteleyin.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 8

TERAZİ

Eşinizle gönülsüzce yaraları iyileştirme girişiminde bulunmanız lehinize olmayacaktır. Ya doğru düzgün konuşun ya da bırakın konuyu sonra halledersiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 9

AKREP

Uzun süreli ilişkiler ile kariyeriniz arasında kalacağınız bir günden geçiyor olabilirsiniz. Tam olarak ikisini birbirinden ayırmakta zorlanmanız olası.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 10

YAY

Bugün sevdiklerinizin yardımıyla manasız, el oyalayan işleri tamamlayacaksınız. Eylemleriniz mali durumu iyileştirecek gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 11

OĞLAK

Bugün özellikle çocuklar sizi neşelendirebilir. Her aşamada onlarla olan ilişkinizde sabırlı olabilirsiniz. Bunun faydalarını bugün göreceksiniz.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 12

KOVA

Kan bağınız olan kişilere özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün, borç para verip almak için hiç uygun değil. Daha temkinli davranın çevrenize.

Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023) - 13

BALIK

Karlılık yüzdeniz bugün tavan yapacak. Güncel konulara ilgi davranıp çevrenizle çok daha etkili kontaklar kurmanız olası. Kendinizi özgür bırakın.

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