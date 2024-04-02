Günlük burç yorumları (2 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün merkür retrosunu tam anlamıyla yaşamaya başlıyoruz. Bu süreçte otorite figürleri ile iletişim sorunları, bürokratik işlemlerde yavaşlama, beklenen ödemelerin gelmemesi, ticari konularda belirsizlikler yaşanabilir.

Ay, tüm gün boyunca oğlak burcunda hareket edecek ve artık geldiği pozisyon itibariyle işlerimizi bitirme eğiliminde ve stresli olabiliriz. Duygularımızı ifade etmekten kaçınabiliriz, karşılaştığımız zorlu koşullar karşısında vereceğimiz tepkiler yaşayacağımız zorlukların göstergesi olacaklar. Durmak ve dinlemek bu retronun en önemli vurgusu. Olaylara kendi penceremizden bakarsak etrafımızdaki insanların uzaklaştığını gözlemleyebiliriz.