Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.01.2022 - 09:34
Merkür Kova burcuna giriş yapıyor
Ve Oğlak burcunda yeniay gerçekleşecek. İş ve kariyer gündem olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Tam olarak ne yapmanız gerektiği konusunda karar vermek, kendinize bir yol haritası çizmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden destek alın.
Boğa
Akademik konular ve konuşmalar önünüzde bir bir açılabilir. Yurt dışı ile ilgili bir meseleniz varsa bu aralar kapınızı çalacak gibi.
İkizler
İş, para konularında dikkatli olun. Ve tabii uykunuza özen gösterin.
Yengeç
Bugün gerçekten fikirleriniz orijinalse paylaşın çevrenizle. Asabi bir gün olabilir sizin için, çevrenizi kırmayın olur mu?
Aslan
Çözümsüz konularda kendinizi paralamayın. Sağlığınıza özen gösterin ve bugün yoğun geçecek haftanızı olabildiğince organize etmeye bakın.
Başak
Duygusal anlamda şiddete maruz kalmamak için kendinizi izole edebilmelisiniz. İyi mi kötü mü olduğunu anlayamadığınız bir gün sizi bekliyor.
Terazi
Özellikle para ve aile ile ilgili ise bu başlangıç, “Yaptım, oldu bitti” demeyin. Aceleye getirmeyin. Kaş yaparken göz çıkmasın.
Akrep
İç sesinize kulak verdiğiniz, “Bir dakika ne oluyor ya hu?” dediğiniz bir gün olacak gibi. Henüz ilk günden 2022’yi büyütmeyin gözünüzde.
Yay
Pek manasız bir gün içinde kendinizi sallanır bir halde bulmanız muhtemel. Gelecek haftanın patırtısını şimdiden yaşamayın.
Oğlak
Size hizmet veren, hizmet alan kişilere ve arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat edin. Aile ilişkilerinize özen göstermenizde fayda var.
Kova
Olabildiğince kafanızı toplamaya ve iç huzurunuzu bulmaya çalışın. Ya da bugünü de kendinize ayırıp insanlardan olabildiğince uzak kalın derim.
Balık
Faturalar, ödemeler… Hepsi bugün başınıza yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı varsa mutlaka çözüm de vardır. Biraz sabır.