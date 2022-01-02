Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.01.2022 - 09:34

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 1

Merkür Kova burcuna giriş yapıyor

Ve Oğlak burcunda yeniay gerçekleşecek. İş ve kariyer gündem olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 2

Koç

Tam olarak ne yapmanız gerektiği konusunda karar vermek, kendinize bir yol haritası çizmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden destek alın.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 3

Boğa

Akademik konular ve konuşmalar önünüzde bir bir açılabilir. Yurt dışı ile ilgili bir meseleniz varsa bu aralar kapınızı çalacak gibi.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 4

İkizler

İş, para konularında dikkatli olun. Ve tabii uykunuza özen gösterin.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Bugün gerçekten fikirleriniz orijinalse paylaşın çevrenizle. Asabi bir gün olabilir sizin için, çevrenizi kırmayın olur mu?

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 6

Aslan

Çözümsüz konularda kendinizi paralamayın. Sağlığınıza özen gösterin ve bugün yoğun geçecek haftanızı olabildiğince organize etmeye bakın.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 7

Başak

Duygusal anlamda şiddete maruz kalmamak için kendinizi izole edebilmelisiniz. İyi mi kötü mü olduğunu anlayamadığınız bir gün sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 8

Terazi

Özellikle para ve aile ile ilgili ise bu başlangıç, “Yaptım, oldu bitti” demeyin. Aceleye getirmeyin. Kaş yaparken göz çıkmasın.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 9

Akrep

İç sesinize kulak verdiğiniz, “Bir dakika ne oluyor ya hu?” dediğiniz bir gün olacak gibi. Henüz ilk günden 2022’yi büyütmeyin gözünüzde.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 10

Yay

Pek manasız bir gün içinde kendinizi sallanır bir halde bulmanız muhtemel. Gelecek haftanın patırtısını şimdiden yaşamayın.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Size hizmet veren, hizmet alan kişilere ve arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat edin. Aile ilişkilerinize özen göstermenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 12

Kova

Olabildiğince kafanızı toplamaya ve iç huzurunuzu bulmaya çalışın. Ya da bugünü de kendinize ayırıp insanlardan olabildiğince uzak kalın derim.

Günlük burç yorumları (2 Ocak 2022) - 13

Balık

Faturalar, ödemeler… Hepsi bugün başınıza yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı varsa mutlaka çözüm de vardır. Biraz sabır.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER