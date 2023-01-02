Günlük burç yorumları (2 Ocak 2023)

Ay, Boğa burcunda, maddiyat ve parayla ilgili konulara biraz daha dikkat etmenizde fayda var gözden kaçan konular olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Maddi konularda iyi bir haber alabilirsiniz ama bunun önünü arkasını iyi araştırmalasınız ki zor durumlarda kalmayın.
BOĞA
Kendinizle ilgili olarak bazı kararlar verme aşamasında iseniz bugün biraz daha kendinizle kalıp bunu değerlendirmeye bakın. Sakin olun.
İKİZLER
Psikolojinizi bugün koruduğunuz sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle öfke ile kalkan zararla oturur lafını aklınızdan çıkarmayın.
YENGEÇ
Yeni insanlarla tanışmanız ve yakınlaşmanız çokta zor olmayacak bir günden geçiyorsunuz. O nedenle daha girişken olmanızda fayda var.
ASLAN
Patronlar ve kariyerle ilgili bazı konularda hoş ve aynı zamanda da düşündürücü bazı gelişmeler olabilir. Kendinizi daha iyiye hazır tutun.
BAŞAK
Uyku sorunları ile ilgili problemler yaşama olasılığınız hayli fazla. Kafanızı dinlemek için biraz daha güç toplayabilirsiniz.
TERAZİ
Ortak harcamalarla ilgili sorunlar baş gösterebilir. Önünüzde ki günleri düşünerek biraz daha tasarruflu olmaya bakın.
AKREP
İlişkiler konusunda bazı tatsız sözler duymanız olası mümkün olduğunca kendinizi bu konuda tarafsız bir yerde tutun.
YAY
Çalışma hayatınız da bugün bazı zorlanmalar yaşamanız olası. Çevrenizdekileri doğru değerlendirmeniz sizin hayrınıza olacaktır.
OĞLAK
Aşk ve ilişkiler konusunda kafa karışıklığı yaşamanız olası. O nedenle olabildiğince karşınızdaki insanı iyi dinlemeye bakın.
KOVA
Gayrimenkul konuları kapınızı çalabilir. Ev kiralama, satma, alma gibi işlemleriniz varsa bilen birine danışmanızda fayda var.
BALIK
Para konularında olumlu duyumlar almanız olası. Özellikle iş ve işle ilgili gelecek vaat eden konuşmalar içine girebilirsiniz.