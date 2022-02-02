Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 00:19

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 1

Kova burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bilginin yayılma hızı artıyor, şekli değişiyor. Bu değişime ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

Yeni kararlar ve yeni başlangıçlar için gökyüzünün desteği var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 2

Koç

Bugün zihniniz, toplumsal benliğiniz harika. Kendinizi göstermek için çaba sarf etmeden de öne çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 3

Boğa

İş pozisyonunuzda ve çalıştığınız yerde değişiklikler olabilir. Yeniliklere açık olun ve kazandıracağı deneyimlerden kaçmayın.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 4

İkizler

Uzun vadeli planlarınız uğruna verdiğiniz çalışmaların karşılığını alabilir, yeni ve daha iyi girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Giderlerinizin dengesizliğini çözmek için hamlelerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız dirençler sizi yeni maddi kaynaklara yöneltebilir.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 6

Aslan

Yeni anlaşmalar, taahütler söz konusu olabilir. Biz derken ben demeyi ve kendinizi unutmayın.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 7

Başak

Her gün düşünmeden yaptığınız işler ve aldığınız sorumluluklar bugün size kendini sorgulatabilir. Rutinlerinize yenilik getirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 8

Terazi

Girdiğiniz her ortamda konuşmalarınız, duruşunuz dikkat çekebilir. Yeni flörtler yeni başlangıçlar sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 9

Akrep

Aile ve eviniz dolayısıyla yer değişiklikleri yapabilirsiniz. Ailenize gösterdiğiniz hassasiyetin sizi yormamasına özen gösterin.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 10

Yay

Yazılı ve sözlü iletişimde dikkatli olun, yanlış anlama ve yanlış anlaşılmaların size engel olmasına izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Size kendinizi değerli hissettiren alanlara yönelin. Alışveriş yapabilir yeni bir tarzı deneyimleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 12

Kova

Farklı olmak size kendinizi anlaşılmaz hissettirebilir, herkesin eşsiz ve biricik olduğunu anlamanıza yardımcı olacak şeylerle karşılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022) - 13

Balık

Olduğuna inandığınız engeller belki sadece zihinsel seviyededir. Kendi kendinize ket vurmak yerine serbest bırakmayı deneyin.

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