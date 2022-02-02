Günlük burç yorumları (2 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 00:19
Kova burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bilginin yayılma hızı artıyor, şekli değişiyor. Bu değişime ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.
Yeni kararlar ve yeni başlangıçlar için gökyüzünün desteği var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün zihniniz, toplumsal benliğiniz harika. Kendinizi göstermek için çaba sarf etmeden de öne çıkabilirsiniz.
Boğa
İş pozisyonunuzda ve çalıştığınız yerde değişiklikler olabilir. Yeniliklere açık olun ve kazandıracağı deneyimlerden kaçmayın.
İkizler
Uzun vadeli planlarınız uğruna verdiğiniz çalışmaların karşılığını alabilir, yeni ve daha iyi girişimlerde bulunabilirsiniz.
Yengeç
Giderlerinizin dengesizliğini çözmek için hamlelerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız dirençler sizi yeni maddi kaynaklara yöneltebilir.
Aslan
Yeni anlaşmalar, taahütler söz konusu olabilir. Biz derken ben demeyi ve kendinizi unutmayın.
Başak
Her gün düşünmeden yaptığınız işler ve aldığınız sorumluluklar bugün size kendini sorgulatabilir. Rutinlerinize yenilik getirebilirsiniz.
Terazi
Girdiğiniz her ortamda konuşmalarınız, duruşunuz dikkat çekebilir. Yeni flörtler yeni başlangıçlar sizi bekliyor.
Akrep
Aile ve eviniz dolayısıyla yer değişiklikleri yapabilirsiniz. Ailenize gösterdiğiniz hassasiyetin sizi yormamasına özen gösterin.
Yay
Yazılı ve sözlü iletişimde dikkatli olun, yanlış anlama ve yanlış anlaşılmaların size engel olmasına izin vermeyin.
Oğlak
Size kendinizi değerli hissettiren alanlara yönelin. Alışveriş yapabilir yeni bir tarzı deneyimleyebilirsiniz.
Kova
Farklı olmak size kendinizi anlaşılmaz hissettirebilir, herkesin eşsiz ve biricik olduğunu anlamanıza yardımcı olacak şeylerle karşılabilirsiniz.
Balık
Olduğuna inandığınız engeller belki sadece zihinsel seviyededir. Kendi kendinize ket vurmak yerine serbest bırakmayı deneyin.