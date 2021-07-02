Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 2 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

02.07.2021 - 07:01

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 1

Cesur yürek bir gün

Olur olmadık meselelerde hemen ortaya atılıp, kendinizi gösterme eğiliminde olmanız mümkün. Kazalara dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bir yandan aile işleri, diğer yandan da olmadık konularda çalışma koşulları bugün biraz üstünüze gelecek gibi hissedebilirsiniz. Sükûnetinizi koruyun.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Psikolojik anlamda şiddete açık bir günden geçecek olabilirsiniz. her şeyi üstünüze alınmayın. Yanlış anlamalara fazlasıyla müsait bir gün.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Sosyalleşmeniz konusunda güzel bir gün ama maddi anlamda zor bir gün. Kredi kartınızı bu aralar derin bir çukur kazıp gömmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Otorite savaşında kendinizi hissedebilir ve bir anda haklı, haksız fark etmez patlayabilirsiniz. İnternet üzerinden yaptığınız görüşmelere iletişime dikkat!

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün önünüzde özellikle anlaşmalar sözleşmeler konularında bir ışık yanabilir ama ciddi bir biçimde kuşku duyabilirsiniz. İyi düşünün.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 7

Başak

Cinsellik konusunda kendinizi sorgulayabilir ve aynı zamanda artık ilişkinizde yolunda gitmeyen konulara dalabilirsiniz. Daha temkinli olun.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Bugün çok daha diplomatik ve ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle iyi dinleyin çevrenizi.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Sağlık konusunda kronik hastalıklarınız varsa biraz daha kendinize dikkat etmenizde fayda var. Testler, kontroller için gecikmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 10

Yay

Gönül meselelerinde bir yandan olumlu diğer yandan ne yapacağınızı bilmez bir halde kalabilirsiniz. Yaratıcılığınızı destekleyecek işlere bakın.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün bir yandan olumlu gelişmelere kendinizi açık hissederken diğer yandan bunu gölgeleyecek durumlarla da mücadele etmeniz pek mümkün.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 12

Kova

Kısa vadeli planlarınızda bazen ne yapacağınızı bilemez bir yerde hissedebilirsiniz. Bazen oluruna bırakmak en doğru davranıştır.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021 - 13

Balık

Para konusunda gerilimli bir günden geçecek olabilirsiniz. o nedenle aldığınıza verdiğinize dikkat edin derim. Kafalar karışabilir, sakin sakin...

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