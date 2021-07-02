Günlük burç yorumları - 2 Temmuz 2021

02.07.2021 - 07:01
Cesur yürek bir gün
Olur olmadık meselelerde hemen ortaya atılıp, kendinizi gösterme eğiliminde olmanız mümkün. Kazalara dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bir yandan aile işleri, diğer yandan da olmadık konularda çalışma koşulları bugün biraz üstünüze gelecek gibi hissedebilirsiniz. Sükûnetinizi koruyun.
Boğa
Psikolojik anlamda şiddete açık bir günden geçecek olabilirsiniz. her şeyi üstünüze alınmayın. Yanlış anlamalara fazlasıyla müsait bir gün.
İkizler
Sosyalleşmeniz konusunda güzel bir gün ama maddi anlamda zor bir gün. Kredi kartınızı bu aralar derin bir çukur kazıp gömmenizde fayda var.
Yengeç
Otorite savaşında kendinizi hissedebilir ve bir anda haklı, haksız fark etmez patlayabilirsiniz. İnternet üzerinden yaptığınız görüşmelere iletişime dikkat!
Aslan
Bugün önünüzde özellikle anlaşmalar sözleşmeler konularında bir ışık yanabilir ama ciddi bir biçimde kuşku duyabilirsiniz. İyi düşünün.
Başak
Cinsellik konusunda kendinizi sorgulayabilir ve aynı zamanda artık ilişkinizde yolunda gitmeyen konulara dalabilirsiniz. Daha temkinli olun.
Terazi
Bugün çok daha diplomatik ve ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle iyi dinleyin çevrenizi.
Akrep
Sağlık konusunda kronik hastalıklarınız varsa biraz daha kendinize dikkat etmenizde fayda var. Testler, kontroller için gecikmeyin derim.
Yay
Gönül meselelerinde bir yandan olumlu diğer yandan ne yapacağınızı bilmez bir halde kalabilirsiniz. Yaratıcılığınızı destekleyecek işlere bakın.
Oğlak
Bugün bir yandan olumlu gelişmelere kendinizi açık hissederken diğer yandan bunu gölgeleyecek durumlarla da mücadele etmeniz pek mümkün.
Kova
Kısa vadeli planlarınızda bazen ne yapacağınızı bilemez bir yerde hissedebilirsiniz. Bazen oluruna bırakmak en doğru davranıştır.
Balık
Para konusunda gerilimli bir günden geçecek olabilirsiniz. o nedenle aldığınıza verdiğinize dikkat edin derim. Kafalar karışabilir, sakin sakin...