Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.07.2022 - 03:39
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Dışa dönük olmak, çocuksu heveslerle hareket etmek söz konusu olabilir. Saç kesimi ve bakımı için ayın en verimli günü.
Koç
Yaratıcılığınızı üst seviyelere taşıyabilir, basit ürünlerle harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Her şeyde eğlenilecek bir taraf bulabilirsiniz.
Boğa
Evde kalmak, ev ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Duygusal iniş çıkışların şiddetli olduğu bugün de önemli ve ani kararlar almamakta yarar var.
İkizler
Aynı alanları paylaştığınız insanlara hassasiyet ve samimiyetiniz artabilir. Mantıklı fikirlerin arka planda kalması mümkün.
Yengeç
Finansal konular ön planda olabilir. Çeşitli harcamalarda bulunurken sahip olma dürtünüzü bastırabilmelisiniz.
Aslan
Duygusal tepkilerinizi yaşamanız kadın arkadaşlarınızın dikkatini çekebilir. Hassas olduğunuz konuları dile getirmek için hoş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Başak
Dağınık ve dokunsalar ağlayacak gibi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi gösterdiğiniz sahnelerden çekilip olan biteni seyretme zamanı olabilir.
Terazi
Birlikte çalışmak, çeşitli grupların parçası olmak için can atabilirsiniz. Gelecek günler hakkında olumlu paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
Akrep
Hedefinize yürürken gösterdiğiniz yüksek motivasyon başarıya ne kadar yakın olduğunuzu gösteriyor. Ulaştığınız yer kadar, oraya nasıl ulaştığınız da oldukça önemli.
Yay
Yaratıcı projeler yapmak için çalışabilirsiniz. Kendinizden emin olmanız ve yapacağınıza olan inancınızın tam olması önemli.
Oğlak
Aile maliyesi, borçlar gibi finansal konular gündemde olabilir. Sorumluluk gibi gelen ilişkilerinize son vermek isteyebilirsiniz.
Kova
Popülerliğinizin artması, yaptığınız işler veya kurduğunuz ilişkilerle anılmasınız olası.
Balık
İş yerinde sinirli ve gergin bir hava hâkim olabilir. Dışsal faktörlerin sağlığınızı etkilemesine izin vermemelisiniz.