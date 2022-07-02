Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 2 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 02.07.2022 - 03:39

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 1

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Dışa dönük olmak, çocuksu heveslerle hareket etmek söz konusu olabilir. Saç kesimi ve bakımı için ayın en verimli günü. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 2

Koç

Yaratıcılığınızı üst seviyelere taşıyabilir, basit ürünlerle harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Her şeyde eğlenilecek bir taraf bulabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Evde kalmak, ev ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Duygusal iniş çıkışların şiddetli olduğu bugün de önemli ve ani kararlar almamakta yarar var. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Aynı alanları paylaştığınız insanlara hassasiyet ve samimiyetiniz artabilir. Mantıklı fikirlerin arka planda kalması mümkün. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Finansal konular ön planda olabilir. Çeşitli harcamalarda bulunurken sahip olma dürtünüzü bastırabilmelisiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Duygusal tepkilerinizi yaşamanız kadın arkadaşlarınızın dikkatini çekebilir. Hassas olduğunuz konuları dile getirmek için hoş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 7

Başak

Dağınık ve dokunsalar ağlayacak gibi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi gösterdiğiniz sahnelerden çekilip olan biteni seyretme zamanı olabilir. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 8

Terazi

 Birlikte çalışmak, çeşitli grupların parçası olmak için can atabilirsiniz. Gelecek günler hakkında olumlu paylaşımlarda bulunabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 9

Akrep

 Hedefinize yürürken gösterdiğiniz yüksek motivasyon başarıya ne kadar yakın olduğunuzu gösteriyor. Ulaştığınız yer kadar, oraya nasıl ulaştığınız da oldukça önemli. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 10

Yay

Yaratıcı projeler yapmak için çalışabilirsiniz. Kendinizden emin olmanız ve yapacağınıza olan inancınızın tam olması önemli. 

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Aile maliyesi, borçlar gibi finansal konular gündemde olabilir. Sorumluluk gibi gelen ilişkilerinize son vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 12

Kova

Popülerliğinizin artması, yaptığınız işler veya kurduğunuz ilişkilerle anılmasınız olası.

Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2022) - 13

Balık

İş yerinde sinirli ve gergin bir hava hâkim olabilir. Dışsal faktörlerin sağlığınızı etkilemesine izin vermemelisiniz.

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