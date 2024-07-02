Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2024)

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün kariyeriniz için çalışmalarınız önceliğinizde olacak, bağlı olduğunuz yöneticiler ile bir araya gelebilirsiniz. Yaptığınız iş ile ilgili fikir ayrılıkları meydana gelebilir ve gün içinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almaya çalıştıkça karşınıza bazı engeller çıkabilir.