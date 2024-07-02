Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2 Temmuz 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün çarpıcı haberlerin, olayların açığa çıkabileceği bir gün olabilir. Merkür’ün anaretik dereceye ilerlediği bugün kendi ideolojimizi, düşüncelerimizi ortaya koymakta ısrarcı olabiliriz. İlişkiler konusunda daha istikrarlı ve değer görebileceğimiz deneyimler bizi bekliyor.