Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün duygusal hassasiyetin artabilir, özellikle geçmişte yaşadığın bazı olaylar zihninde yeniden canlanabilir. Bunları bastırmak yerine anlamlandırmayı denemelisin. Özellikle ailevi ilişkilerde geçmişe dair konuşmalar gündeme gelebilir ve çözülmemiş duygulara ışık tutabilirsin. İş ortamında ise bazı kararlar ertelenebilir, bu seni sabırsızlaştırmasın. Sakin kalmak sana uzun vadede avantaj sağlar. Aşk hayatında ise ani tepkiler vermekten kaçınmalısın. Partnerinle empati kurmak ilişkinizi daha sağlam hale getirebilir.