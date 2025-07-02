Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2025)

Aslan

Bugün sahne senin! Kendini göstermekten, öne çıkmaktan ya da fikirlerini paylaşmaktan çekinmiyorsun. Karizmatik tavırlarınla çevrendekiler üzerinde etkili olabilirsin. Ancak bu enerjiyi bencilce değil, yapıcı biçimde kullanmalısın. İş hayatında bir sunum ya da liderlik gerektiren bir durum doğabilir. Cesaretinle öne çıkacaksın. Aşk hayatında ise duygularını daha açık ifade ediyorsun. Bugün seni yansıtan renkler, giysiler ya da ortamlar enerjini daha da parlatacak.