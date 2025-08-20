Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün kişisel hedeflerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Kendinizi geliştirmek için atacağınız adımlar uzun vadede büyük kazançlar getirebilir. Aşk hayatınızda daha samimi ve derin duygular ön plana çıkacak. Partnerinizle özel bir paylaşım yapabilirsiniz. Bekarsanız, ilginizi çekecek biriyle anlamlı bir sohbet şansı doğabilir. İş hayatında yeni sorumluluklar almanız söz konusu. Maddi açıdan ise yeni gelir kapıları açılabilir. Cesur adımlar atarsanız, fark yaratabilirsiniz.