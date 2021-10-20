Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 07:07
Koç burcunda dolunay
Oldukça zor bir dolunaydan geçeceğiz. Kazalara, toplumsal olaylara dikkat etmek lazım. Kendinizi korumanız gerekebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Radikal bir değişiklik yapmak adına hayli saçmalama potansiyeliniz var. Kendi çıkarlarınızı düşünerek hareket alın.
Boğa
Hafta sonuna kadar kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Sağlığınıza maksimum ölçüde dikkat edin.
İkizler
Üslubunuza dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Manasızca kendinizi zor durumda bırakmayın konuşmalarınızla.
Yengeç
Kariyer iş konularında hayli dikkat etmeniz gereken bir gün. Önümüzdeki günlerde de bu anlamda hareketlilik olabilir.
Aslan
Özellikle yüksek mahkeme, hukuk gibi zor konularda doğru kararlar vermeniz gerekebilir. Dikkat!
Başak
Kriz yönetimi ile ilgili bugün bir sınavdan geçecek olabilirsiniz. Kendinizi bugünlerde olağanüstü olaylara açık tutun.
Terazi
İlişkiler ve mahkeme meseleleri başlığında bazı konuları bugünlerde artık kapamanız gerekebilir.
Akrep
Ufak tefek kazalara bugün ve hafta sonuna kadar dikkat edin. Riskli hareketlerden uzak durun.
Yay
İlişkiler duygusal potansiyelinizi ne kadar doğru yönlendirdiniz? Bu ve buna benzer konularda artık sonuçlarını alacaksınız.
Oğlak
Gayrimenkul, aile ve yaşlı insanlarla bazı meselelerde artık yol ayrımına gelebilirsiniz. Kendinizi duygu sömürüsünden koruyun.
Kova
Kardeş ve yakın çevreyle olan ilişkilerinizde bugün ve hafta sonuna kadar soğukkanlılığınızı korumanız iyi olur.
Balık
Artık sırtınızda kambur olmuş maddi giderlerinizi üstünüzden atmanın zamanıdır. Doğru eylemlerde bulunmaya bakın.