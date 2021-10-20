Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 07:07

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 1

Koç burcunda dolunay

Oldukça zor bir dolunaydan geçeceğiz. Kazalara, toplumsal olaylara dikkat etmek lazım. Kendinizi korumanız gerekebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 2

Koç

Radikal bir değişiklik yapmak adına hayli saçmalama potansiyeliniz var. Kendi çıkarlarınızı düşünerek hareket alın.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 3

Boğa

Hafta sonuna kadar kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Sağlığınıza maksimum ölçüde dikkat edin.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 4

İkizler

Üslubunuza dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Manasızca kendinizi zor durumda bırakmayın konuşmalarınızla.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Kariyer iş konularında hayli dikkat etmeniz gereken bir gün. Önümüzdeki günlerde de bu anlamda hareketlilik olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 6

Aslan

Özellikle yüksek mahkeme, hukuk gibi zor konularda doğru kararlar vermeniz gerekebilir. Dikkat!

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 7

Başak

Kriz yönetimi ile ilgili bugün bir sınavdan geçecek olabilirsiniz. Kendinizi bugünlerde olağanüstü olaylara açık tutun.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 8

Terazi

İlişkiler ve mahkeme meseleleri başlığında bazı konuları bugünlerde artık kapamanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 9

Akrep

Ufak tefek kazalara bugün ve hafta sonuna kadar dikkat edin. Riskli hareketlerden uzak durun.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 10

Yay

İlişkiler duygusal potansiyelinizi ne kadar doğru yönlendirdiniz? Bu ve buna benzer konularda artık sonuçlarını alacaksınız.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Gayrimenkul, aile ve yaşlı insanlarla bazı meselelerde artık yol ayrımına gelebilirsiniz. Kendinizi duygu sömürüsünden koruyun.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 12

Kova

Kardeş ve yakın çevreyle olan ilişkilerinizde bugün ve hafta sonuna kadar soğukkanlılığınızı korumanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2021) - 13

Balık

Artık sırtınızda kambur olmuş maddi giderlerinizi üstünüzden atmanın zamanıdır. Doğru eylemlerde bulunmaya bakın.

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