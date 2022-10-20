Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 1

Ay, öğlene kadar Aslan burcundaki seyrine devam ediyor. Öğleden sonra önemli kararlar almak ya da yön tayininde bulunmak için verimli değil.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Gösterişli şekilde duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Ebeveyn figürleri, ev ve aile yaşamı önceliğiniz olabilir. Bazı sınırların yeniden çizilmesi mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Verilen vaat ve sözlerin gerçekçi olmasına dikkat edin derim. Abartılı ifadeler cezbedici gelebilir.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Özdeğer ve özgüven konusunda doyuma ulaşabilirsiniz. Kişisel bakım ve gelişim ön plana çıkabilir.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 6

ASLAN

İyi yanlarınızı parlatma ve gösterme amacında olabilirsiniz. Yeni ilişkiler ve tanışmalarda iz bırakmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Zihninizde yer eden pek çok düşüncenin varlığı aksiyon almanızı geciktirebilir, anlık plan ve programla hareket etmeye odaklanın derim.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Büyük planlar yapabilir ve büyük işler peşinde koşmaya istekli olabilirsiniz. Arzuladığınız desteği sosyal çevrelerinizden bulmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 9

AKREP

İş hayatına bir kadın dokunuşu gelebilir, bulunduğunuz alan ve konumdaki etkinliğinizi artırma yoluna gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 10

YAY

İdealist bir kafa yapısında olabilirsiniz. Eğitim amaçlı ilerlemeyi veya kendinizi geliştirecek faaliyetlerle meşgul olmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Lüks harcamalar yaparak içsel bir doyuma ulaşmak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde ilgi ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 12

KOVA

Ortaklıklarınızda bireyselliğinizi ön plana çıkararak etkinliğinizi göstermek isteyebilirsiniz. Dürtüsel olarak baskın bir role bürünmeniz olası.

Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022) - 13

BALIK

Gündelik hayattaki rutinlerinizi daha dolu bir hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Disiplinli programlar yapmak için uygun.

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