Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022)

Ay, öğlene kadar Aslan burcundaki seyrine devam ediyor. Öğleden sonra önemli kararlar almak ya da yön tayininde bulunmak için verimli değil.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Gösterişli şekilde duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz.
BOĞA
Ebeveyn figürleri, ev ve aile yaşamı önceliğiniz olabilir. Bazı sınırların yeniden çizilmesi mümkün.
İKİZLER
Verilen vaat ve sözlerin gerçekçi olmasına dikkat edin derim. Abartılı ifadeler cezbedici gelebilir.
YENGEÇ
Özdeğer ve özgüven konusunda doyuma ulaşabilirsiniz. Kişisel bakım ve gelişim ön plana çıkabilir.
ASLAN
İyi yanlarınızı parlatma ve gösterme amacında olabilirsiniz. Yeni ilişkiler ve tanışmalarda iz bırakmanız mümkün.
BAŞAK
Zihninizde yer eden pek çok düşüncenin varlığı aksiyon almanızı geciktirebilir, anlık plan ve programla hareket etmeye odaklanın derim.
TERAZİ
Büyük planlar yapabilir ve büyük işler peşinde koşmaya istekli olabilirsiniz. Arzuladığınız desteği sosyal çevrelerinizden bulmanız mümkün.
AKREP
İş hayatına bir kadın dokunuşu gelebilir, bulunduğunuz alan ve konumdaki etkinliğinizi artırma yoluna gidebilirsiniz.
YAY
İdealist bir kafa yapısında olabilirsiniz. Eğitim amaçlı ilerlemeyi veya kendinizi geliştirecek faaliyetlerle meşgul olmayı düşünebilirsiniz.
OĞLAK
Lüks harcamalar yaparak içsel bir doyuma ulaşmak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde ilgi ihtiyacı hissedebilirsiniz.
KOVA
Ortaklıklarınızda bireyselliğinizi ön plana çıkararak etkinliğinizi göstermek isteyebilirsiniz. Dürtüsel olarak baskın bir role bürünmeniz olası.
BALIK
Gündelik hayattaki rutinlerinizi daha dolu bir hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Disiplinli programlar yapmak için uygun.