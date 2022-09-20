Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 00:04

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ev yaşamı ve gayrimenkule dair konular gündeminizde yer alabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Aile sırları ortaya çıkabilir, huzur ve düzen bozucu kişilerden uzaklaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Zihni meşgul eden işler yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yer değiştirmeler ve kısa seyahatler söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Sahip olduğunuz maddi değerlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir, finansal kaynaklarınızı daha iyi kullanma yönünde hamlelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

İmaj değişikliği yapabilir, karakterinizi daha yoğun yansıtan bir tarz benimseyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Başkalarının duygu ve düşüncelerini çabucak çözebilirsiniz, iç dünyanızda korkularınızla yüzleşmeniz olası.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Tedbirli ve temkinli davranma ihtiyacı duyabilirsiniz, yardıma ihtiyacı olan insanlarla bir arada olmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Farklı grup ve kuruluşlarda yakın ilişkiler kurabilir, yeni bağlantılar geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 9

AKREP

Uzak ülke seyahatleri, yeni yerler görme isteği gündeminizde olabilir. Plan ve program yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 10

YAY

Korunma ihtiyacından doğan korkular gündeme gelebilir, yüzleşmekten korktuğunuz alanlara destek mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Ortaklıklarınızda meydana gelen dile getirilmemiş problemler söz konusu olabilir. Anlaşma ve uzlaşı sağlamak için uygun fırsatlar bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 12

KOVA

Tutarlı olmayan alışkanlıklarınızı gözden geçirebilir ve içgüdüsel olarak hareket ettiğiniz konuların farkına varabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Eylül 2022) - 13

BALIK

Risk içeren şeylerden keyif alabilirsiniz, cömert duygularla hareket ederek anın tadını çıkarmanız mümkün.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER