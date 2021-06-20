Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021

20.06.2021 - 09:06
Şans gezegeni Jüpiter geri gitmeye başlıyor
Adı üstünde şans gezegeni bugün retro yapmaya başlıyor. “Bir sen eksiktin geri geri gidecek” dedirtecek günler yaşatabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Geçmiş konular bugün fazla fazla önünüzde açılabilir. Dönüp dönüp aynı meselelerde sayıklamamayı başarırsanız bugün iyi olur.
Boğa
Bugün kazalara dikkat etmeniz gerek diyebiliriz. Aşırıla kaçmadığınız sürece olumlu bir gün. Hızdan uzak durmanız gereken bir gün diyebiliriz.
İkizler
Tutkulu konuşmalar ve aşk konusunda öfkeli bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi biraz bugün frenlerseniz olumlu gelişmeler bile olabilir.
Yengeç
Bugün çevrenizde hem maddi hem de manevi konularda gerginlikler, sinirli konuşmalar söz konusu olabilir. Hiç girmeyin o toplara.
Aslan
Sağlığınıza dikkat edin ve çevrenizle inatlaşmamaya gayret ettiğiniz sürece bir sorun yaşamazsınız. Bugün kazalara dikkat etmeniz gerek.
Başak
Uzun vadeli ilişki planları, hayalleri kurarken ilişkinizde yapmanız gerekenleri es geçmemeye bakın. Ve bugün kazalara açık bir gün dikkat!
Terazi
İletişim kazalarına açık bir gün o nedenle bugün ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek. Para ve harcamalara dikkat!
Akrep
Bugün kendinizi bir küs, bir barışık hissedebilirsiniz. Ve çevreniz bir yandan sabrınızı zorlarken diğer yandan sizi destekleyebilir de. Tuhaf bir gün!
Yay
Kafanızın içini didiklemekten vazgeçtiğiniz anda gayet olumlu gelişmelere kapınızı açabilirsiniz. Yani bugün kendinizi rahat bırakın lütfen.
Oğlak
Zor bir gün geçirecek olabilirsiniz. Paraya, ortak kazançlara, aşka ve sosyal alanda itibarınıza bugün dikkat edin. Her konuya atlamayın derim.
Kova
Bugün kendinizi sert tutum ve davranışlar içinde bulabilirsiniz. Bu konuda daha özenli olursanız durduk yerde yanlış anlaşılmaların önünü kesersiniz.
Balık
Tutkulu konuşmalar, kıskançlık krizlerine açık bir gün. Ve tabi bolca yanlış anlamalarla dolu bir zaman dilimindesiniz. Jüpiter retro yazısını okuyun.