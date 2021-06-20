Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 20 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

20.06.2021 - 09:06

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 1

Şans gezegeni Jüpiter geri gitmeye başlıyor

Adı üstünde şans gezegeni bugün retro yapmaya başlıyor. “Bir sen eksiktin geri geri gidecek” dedirtecek günler yaşatabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 2

Koç

Geçmiş konular bugün fazla fazla önünüzde açılabilir. Dönüp dönüp aynı meselelerde sayıklamamayı başarırsanız bugün iyi olur.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün kazalara dikkat etmeniz gerek diyebiliriz. Aşırıla kaçmadığınız sürece olumlu bir gün. Hızdan uzak durmanız gereken bir gün diyebiliriz.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 4

İkizler

Tutkulu konuşmalar ve aşk konusunda öfkeli bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi biraz bugün frenlerseniz olumlu gelişmeler bile olabilir.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bugün çevrenizde hem maddi hem de manevi konularda gerginlikler, sinirli konuşmalar söz konusu olabilir. Hiç girmeyin o toplara.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 6

Aslan

Sağlığınıza dikkat edin ve çevrenizle inatlaşmamaya gayret ettiğiniz sürece bir sorun yaşamazsınız. Bugün kazalara dikkat etmeniz gerek.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 7

Başak

Uzun vadeli ilişki planları, hayalleri kurarken ilişkinizde yapmanız gerekenleri es geçmemeye bakın. Ve bugün kazalara açık bir gün dikkat!

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 8

Terazi

İletişim kazalarına açık bir gün o nedenle bugün ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek.  Para ve harcamalara dikkat!

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 9

Akrep

Bugün kendinizi bir küs, bir barışık hissedebilirsiniz. Ve çevreniz bir yandan sabrınızı zorlarken diğer yandan sizi destekleyebilir de. Tuhaf bir gün!

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 10

Yay

Kafanızın içini didiklemekten vazgeçtiğiniz anda gayet olumlu gelişmelere kapınızı açabilirsiniz. Yani bugün kendinizi rahat bırakın lütfen.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Zor bir gün geçirecek olabilirsiniz. Paraya, ortak kazançlara, aşka ve sosyal alanda itibarınıza bugün dikkat edin.  Her konuya atlamayın derim.

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün kendinizi sert tutum ve davranışlar içinde bulabilirsiniz. Bu konuda daha özenli olursanız durduk yerde yanlış anlaşılmaların önünü kesersiniz.

 

Günlük burç yorumları - 20 Haziran 2021 - 13

Balık

Tutkulu konuşmalar, kıskançlık krizlerine açık bir gün. Ve tabi bolca yanlış anlamalarla dolu bir zaman dilimindesiniz. Jüpiter retro yazısını okuyun.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER