Günlük burç yorumları (20 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 20 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün harekete geçmekte, kişisel istek ve arzularımızı ifade etmekte güçlük çekebiliriz. Bir yandan özgürlüğe koşmak ve uzaklaşma isteğimiz artarken diğer tarafta bağımlılık geliştirdiğimiz alışkanlıklarımızdan kopamamanın verdiği ruhsal zorlukları deneyimleyebiliriz. Düşüncelerimiz, sevgi biçimimiz ile ifade ettiğimiz duygular arasında farklılıklar olabilir. İletişim konusunda pek çok yanlış anlaşılmanın meydana geldiğini görebiliriz.