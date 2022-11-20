Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 1

Ay, Terazi burcuna geçti. Estetik kaygılar ve ilişkilerdeki uyum ön plana çıkarken denge arayışında olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 2

KOÇ

İlişkilerinizdeki sorunları çözüme ulaştırmak yerine görmezden gelmeyi tercih edebilirsiniz ancak devamlılığın niteliğine dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İş hayatında uyumluluk göstereceğiniz olaylar gelişebilir, estetik ve güzellik üzerine odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Çocuklar, aşk hayatı ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Ruhunuzu besleyecek aktivitelerle meşgul olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Dengeyi ayarlamaya çalışırken kaçırabilirsiniz, ailevi konularda fazla sorumluluk almaya meyilli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Akrabalarla olumlu ilişkiler, ticari faaliyetler için istekli olabilirsiniz. Girişkenlik ve uzlaşmacı tavır günün anahtarı olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Kolaylaştırmaya çalıştığınız noktalarda basitliğe kaçabilirsiniz, çekici ve güzel görünme arzusu ile kendinize özen göstermeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Sevimli ve uyumlu hissedebilir, çevrenizin takdir ve beğenisiyle hoşnut olabilirsiniz. İlişkilerinizdeki yerinizi yeniden belirlemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 9

AKREP

Sürekli karşı tarafın çıkarlarını düşünmekten yorulabilir, kişilere biraz uzaktan bakmayı düşünerek çekilmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 10

YAY

Sosyal medya ve sosyal ortamlara olan bağlılığınız artabilir, uyumlu olmak adına yapmacık tavırlardan uzak durmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

İş hayatında huzursuzluklar baş gösterebilir, sular altı edip kaçmak yerine çözüme ulaştırmaya çalışmanızı tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 12

KOVA

Adalet duygusu ile hareket edebilir, bulunduğunuz kurum ve topluluklarda ilişkilerinize özen gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 13

BALIK

Bol para harcamaktan keyif alabilir, estetik ve güzellik gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Hayır demekte zorlandığınız durumlar olabilir.

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