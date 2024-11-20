Günlük burç yorumları (20 Kasım 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 20 Kasım 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne Ay ile Güneş arasındaki oluşan olumlu enerji ile başlıyoruz. Sabah saatlerinde duygusal anlamda isteklerimizi gerçekleştirmek adına gökyüzü bizi destekliyor. Öğle saatlerinde Ay ile Plüton arasındaki karşıtlık açı duygusal patlamalara, tepkisel davranışlara neden olabilir.