Günlük burç yorumları (20 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

20.03.2021 - 09:31

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 1

Yüklerden kurtulalım


Bugün biraz hayatın fazla yüklü olduğunu ve yorulduğumuzu hissedebiliriz. Merak etmeyin bugüne özel.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 2

Koç

Zihninize söz geçirebildiğiniz takdirde kişisel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir dönemden geçiyorsunuz. Yakın çevre üyelerinizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 3

Boğa

Canım boğalar tam da sevdiğiniz konular. Bu dönemde kendinizi sık sık para hesabı yaparken bulabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmanın yeni yolları üzerine kafa yorabilirsiniz. Yorun!

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 4

İkizler

Yeni başlangıçlar yapma kararı alabilirsiniz. Dış görünüşünüzde yapacağınız ufak tefek değişikliklerden olumlu sonuç alabilirsiniz. Vur deyince öldürmeyin, operasyon demedim.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 5

Yengeç

Çevrenizdeki kişilerin gizli düşmanlıklarını fark edebilirsiniz. Geçmiş üzerine düşünebilir, biraz nostalji yapabilirsiniz. Ama düşman konusuna dikkat edin bu aralar.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 6

Aslan

Bol bol sosyalleşmek isteyeceğiniz bu dönemde yeni arkadaş çevrelerine girebilirsiniz. Hedefleriniz ve yaşam amaçlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Cesur olun.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 7

Başak

Yeni iş başvurularınız ve iş görüşmeleriniz için önümüzdeki günleri değerlendirebilirsiniz. Meslek hayatınızda yaratıcılığınızı çıkarın ortaya. Atı alan Üsküdar’ı geçiyor bile.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 8

Terazi

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Veya önünüze bir kapı açılabilir. Hukuki meseleleriniz varsa belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 9

Akrep

Bugün canım akreplerim,  kredi, borç arayışına girebilirsiniz. Maddi desteğe ihtiyacınız olabilir. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için kredi çekebilir, yatırım yapabilirsiniz. Acele etmeyin.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 10

Yay

İlişkiniz varsa partnerinizle süregelen problemlerin çözümü için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Yalnızsanız yeni ilişkiler söz konusu olabilir. Ortağınız varsa işte ona dikkat.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 11

Oğlak

Kendinize sağlıklı rutinler belirleyebilir, spora ve diyete başlamak için ideal, hadi artık toplayın kendinizi. Kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 12

Kova

Flört etmekten keyif alacağınız, kısmetinizin açık olacağı bir döneme giriyorsunuz. Çocuk beklentiniz varsa bu günler de destekleyici olacaktır. Hadi hayırlısı.

 

Günlük burç yorumları (20 Mart 2021) - 13

Balık

Canım balıklarım, taşınma, ev alma gibi konular gündeme gelebilir. Olmadı kapı pencere değiştirmeye bahar temizliğine kalkabilirsiniz. Yapın ama dağıtmayın kendinizi.

 

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