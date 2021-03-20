Günlük burç yorumları (20 Mart 2021)

20.03.2021 - 09:31
Yüklerden kurtulalım
Bugün biraz hayatın fazla yüklü olduğunu ve yorulduğumuzu hissedebiliriz. Merak etmeyin bugüne özel.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Zihninize söz geçirebildiğiniz takdirde kişisel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir dönemden geçiyorsunuz. Yakın çevre üyelerinizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir.
Boğa
Canım boğalar tam da sevdiğiniz konular. Bu dönemde kendinizi sık sık para hesabı yaparken bulabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmanın yeni yolları üzerine kafa yorabilirsiniz. Yorun!
İkizler
Yeni başlangıçlar yapma kararı alabilirsiniz. Dış görünüşünüzde yapacağınız ufak tefek değişikliklerden olumlu sonuç alabilirsiniz. Vur deyince öldürmeyin, operasyon demedim.
Yengeç
Çevrenizdeki kişilerin gizli düşmanlıklarını fark edebilirsiniz. Geçmiş üzerine düşünebilir, biraz nostalji yapabilirsiniz. Ama düşman konusuna dikkat edin bu aralar.
Aslan
Bol bol sosyalleşmek isteyeceğiniz bu dönemde yeni arkadaş çevrelerine girebilirsiniz. Hedefleriniz ve yaşam amaçlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Cesur olun.
Başak
Yeni iş başvurularınız ve iş görüşmeleriniz için önümüzdeki günleri değerlendirebilirsiniz. Meslek hayatınızda yaratıcılığınızı çıkarın ortaya. Atı alan Üsküdar’ı geçiyor bile.
Terazi
Yurt dışı bağlantılı işlerinizle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Veya önünüze bir kapı açılabilir. Hukuki meseleleriniz varsa belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz.
Akrep
Bugün canım akreplerim, kredi, borç arayışına girebilirsiniz. Maddi desteğe ihtiyacınız olabilir. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için kredi çekebilir, yatırım yapabilirsiniz. Acele etmeyin.
Yay
İlişkiniz varsa partnerinizle süregelen problemlerin çözümü için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Yalnızsanız yeni ilişkiler söz konusu olabilir. Ortağınız varsa işte ona dikkat.
Oğlak
Kendinize sağlıklı rutinler belirleyebilir, spora ve diyete başlamak için ideal, hadi artık toplayın kendinizi. Kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.
Kova
Flört etmekten keyif alacağınız, kısmetinizin açık olacağı bir döneme giriyorsunuz. Çocuk beklentiniz varsa bu günler de destekleyici olacaktır. Hadi hayırlısı.
Balık
Canım balıklarım, taşınma, ev alma gibi konular gündeme gelebilir. Olmadı kapı pencere değiştirmeye bahar temizliğine kalkabilirsiniz. Yapın ama dağıtmayın kendinizi.