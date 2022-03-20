Günlük burç yorumları (20 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.03.2022 - 09:09

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 1

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Kararsızlık yaşayabilir, anda kalmakta zorlanabilirsiniz. Zarafetiniz ile göz doldururken başkaları ile beraber olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 2

Koç

Günlük işlerinize, rutinlerinize vakit ayırabilir bu sayede dinginleştiğinizi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 3

Boğa

Her zaman keyif aldığınız aktiviteler bugün elzem gelmeyebilir, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Duygularınızın ve fikirlerinizin çatışmasından uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 4

İkizler

Sevdiklerinize karşı tatlı dilli olmak her zaman kolay olmayabilir ama duygularınızı yansıtmaktan çekinmemelisiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 5

Yengeç

Yakın çevreniz ile kısa seyahatler, anlık planlar yapabilirsiniz. Bulunduğunuz her etkileşim size daha iyi dönebilir.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 6

Aslan

Sıkıcı bulduğunuz işleri bugün titizlikle halledebilirsiniz. Detaylara çok takılmamanızı tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 7

Başak

Detaycı, mükemmeliyetçi bir tavır içinde olabilirsiniz. Gördüğünüz her şeyi düzeltme isteğinizi yansıtırken kırıcı olmamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 8

Terazi

Eleştiri oklarını kendinize yöneltmiş olabilirsiniz. Kendi değer yargılarınızı kullandığınızdan emin olun, başkalarınınkini değil.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 9

Akrep

Arkadaşlarınıza tavsiyeler vermeniz gerekebilir. Yaşayarak edindiğiniz tecrübeleri ustalıkla aktarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 10

Yay

Aile büyüklerinizle ilgilenebilir, işinizle ilgili düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 11

Oğlak

Kariyeriniz için çalışmaya devam edebilirsiniz. Edindiğiniz tecrübeler sizi destekliyor.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 12

Kova

Şüpheci tavırlar ve her şeyden emin olmaya çalışmak sizi yorabilir. Kendinizden emin olarak devam etmek daha iyi bir seçenek.

Günlük burç yorumları (20 Mart 2022) - 13

Balık

Eşinize ve bulunduğunuz ilişkiye sevginizi verme şekliniz ait olduğunuzu anlatır nitelikte. Huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

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