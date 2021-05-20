Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

20.05.2021 - 06:51

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 1

Güneş, artık ikizlerde

Ve, Güneş İkizler  burcuna giriyor. Akıl, mantık, konuşma, entelektüel alanda parlayacağız.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 2

Koç

Sevgili koçlar bugün para konusunda her söylenen kulak asmayın derim. Çünkü Ay başakta ve gergin açılarda, yanılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Sevgili boğalar bugün deveyi, pire ve pireyi de deve görme potansiyeliniz hayli yüksek. Bence önemli kararlar için iyi bir gün değil.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Ve siz sevgili İkizler, artık bütün burçlar ve gezegenler sizin çevrenizde dönmeye başlıyor. İkizler  burcu olan astroloji okurlarımın yeni yaşını kutlarım. İyi ki varsınız.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Canım yengeçlerim, bugün yurtdışı ile konularınızda veya uzaktaki tanıdıklarınızdan nahoş haberler alabilirsiniz. Çok üstünde durmayın.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Sevgili aslanlarım bugün yapmamanız gerekenlerin başında iş görüşmeleri olsun. Hele iş başvurusunda bulanacaksınız pek sevimli bir gün değil.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 7

Başak

Sevgili başaklarım, beden sağlığı  konusunda çözüm açısından güzel ve fakat ani ruhsal değişimlere dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Sevgili Terazilerim bugün ortak gelirler konusunda hem iyi hem de sizi zorlayacak kararlar almanız gerekebilir. Sakin olun.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Sevgili akrepler, bugün ağzınızla kuş tutsanız yakınızdakilere yaranamazsınız gibi duruyor. En iyisi siz yolunuza bakın derim.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 10

Yay

Sağlık konusunda zaten temkinlisiniz ama bugün biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Alerjiye özellikle dikkat!

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

Bugün özellikle iletişime dikkat edin. Her ne olursa olsun sevgili oğlaklar iletişimde sıkıntılar yaşamanız olası. O nedenle daha özenli olun.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 12

Kova

Sevgili kovalar uyku ve uyku kalitenize biraz daha dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır. Bu hem beden hem de ruh sağlığınız için gerekli.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021 - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün size söylenen her şeye kanaat getirip hareket almanız için pek doğru bir gün olmayabilir. Sonra karar verin önünüze gelenlere.

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