Günlük burç yorumları - 20 Mayıs 2021

20.05.2021 - 06:51
Güneş, artık ikizlerde
Ve, Güneş İkizler burcuna giriyor. Akıl, mantık, konuşma, entelektüel alanda parlayacağız.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün para konusunda her söylenen kulak asmayın derim. Çünkü Ay başakta ve gergin açılarda, yanılabilirsiniz.
Boğa
Sevgili boğalar bugün deveyi, pire ve pireyi de deve görme potansiyeliniz hayli yüksek. Bence önemli kararlar için iyi bir gün değil.
İkizler
Ve siz sevgili İkizler, artık bütün burçlar ve gezegenler sizin çevrenizde dönmeye başlıyor. İkizler burcu olan astroloji okurlarımın yeni yaşını kutlarım. İyi ki varsınız.
Yengeç
Canım yengeçlerim, bugün yurtdışı ile konularınızda veya uzaktaki tanıdıklarınızdan nahoş haberler alabilirsiniz. Çok üstünde durmayın.
Aslan
Sevgili aslanlarım bugün yapmamanız gerekenlerin başında iş görüşmeleri olsun. Hele iş başvurusunda bulanacaksınız pek sevimli bir gün değil.
Başak
Sevgili başaklarım, beden sağlığı konusunda çözüm açısından güzel ve fakat ani ruhsal değişimlere dikkat edin.
Terazi
Sevgili Terazilerim bugün ortak gelirler konusunda hem iyi hem de sizi zorlayacak kararlar almanız gerekebilir. Sakin olun.
Akrep
Sevgili akrepler, bugün ağzınızla kuş tutsanız yakınızdakilere yaranamazsınız gibi duruyor. En iyisi siz yolunuza bakın derim.
Yay
Sağlık konusunda zaten temkinlisiniz ama bugün biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Alerjiye özellikle dikkat!
Oğlak
Bugün özellikle iletişime dikkat edin. Her ne olursa olsun sevgili oğlaklar iletişimde sıkıntılar yaşamanız olası. O nedenle daha özenli olun.
Kova
Sevgili kovalar uyku ve uyku kalitenize biraz daha dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır. Bu hem beden hem de ruh sağlığınız için gerekli.
Balık
Sevgili balıklar, bugün size söylenen her şeye kanaat getirip hareket almanız için pek doğru bir gün olmayabilir. Sonra karar verin önünüze gelenlere.