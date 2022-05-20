Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 20 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 20.05.2022 - 00:17

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 1

Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor, mantığın duygulara baskın olduğu kararlar alabilirsiniz. Hedefe yaklaştıkça tatmin hissetmeniz olası.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 2

Koç

Patron veya üstlerinizle olumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Ön yargılarınızı olumlu şekilde dönüştürmeniz olası.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Sıkı sıkı sarıldığınız etik ve insani değerler gündeminizde olabilir. Sizin için önemli olan yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Soyut konularda somut güvence arayışının sonucu tatmin edici olmayabilir, farklı perspektiflere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Eşinizle olan ilişkinizi daha muntazam kılmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. İnatçı olmamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 6

Aslan

İş arkadaşlarınızla kalıcı işlere imza atabilir, liderliğinizle adınızdan söz ettirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 7

Başak

Nostaljik anıların verdiği güvene ihtiyaç duyabilir, kendinizi geçmişe yolculuk ederken bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 8

Terazi

İleriye dönük kâr getirecek yatırımlarda bulunmak için ailenizle görüşebilir, desteğini alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Yakın çevre ile girdiğiniz etkileşimden istediğiniz düzeyde verim alamayabilirsiniz. Farklı fikirlere ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 10

Yay

Sahip olduklarınızı değerlendirmek için adımlar atabilir, gereken sabrı ve itinayı kolaylıkla gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Gevşemeyi, akışa güvenmeyi öğrenmenizi sağlayacak deneyimler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 12

Kova

Kendinizi keşfedeceğiniz, ilgisiz olduğunu düşündüğünüz şeylerden çıkarım yapabileceğiniz eşzamanlılıklar söz konusu.

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022) - 13

Balık

Mesleki anlamda ön planda olmak, zayıflıklarınızı gizlemek eğiliminde olabilirsiniz.

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