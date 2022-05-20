Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 20.05.2022 - 00:17
Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor, mantığın duygulara baskın olduğu kararlar alabilirsiniz. Hedefe yaklaştıkça tatmin hissetmeniz olası.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Patron veya üstlerinizle olumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Ön yargılarınızı olumlu şekilde dönüştürmeniz olası.
Boğa
Sıkı sıkı sarıldığınız etik ve insani değerler gündeminizde olabilir. Sizin için önemli olan yerleri ziyaret edebilirsiniz.
İkizler
Soyut konularda somut güvence arayışının sonucu tatmin edici olmayabilir, farklı perspektiflere ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yengeç
Eşinizle olan ilişkinizi daha muntazam kılmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. İnatçı olmamakta yarar var.
Aslan
İş arkadaşlarınızla kalıcı işlere imza atabilir, liderliğinizle adınızdan söz ettirebilirsiniz.
Başak
Nostaljik anıların verdiği güvene ihtiyaç duyabilir, kendinizi geçmişe yolculuk ederken bulabilirsiniz.
Terazi
İleriye dönük kâr getirecek yatırımlarda bulunmak için ailenizle görüşebilir, desteğini alabilirsiniz.
Akrep
Yakın çevre ile girdiğiniz etkileşimden istediğiniz düzeyde verim alamayabilirsiniz. Farklı fikirlere ihtiyacınız olabilir.
Yay
Sahip olduklarınızı değerlendirmek için adımlar atabilir, gereken sabrı ve itinayı kolaylıkla gösterebilirsiniz.
Oğlak
Gevşemeyi, akışa güvenmeyi öğrenmenizi sağlayacak deneyimler yaşayabilirsiniz.
Kova
Kendinizi keşfedeceğiniz, ilgisiz olduğunu düşündüğünüz şeylerden çıkarım yapabileceğiniz eşzamanlılıklar söz konusu.
Balık
Mesleki anlamda ön planda olmak, zayıflıklarınızı gizlemek eğiliminde olabilirsiniz.